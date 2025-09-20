قوات الشهيد عمر القاسم تعرض مشاهد لاستيلاء مقاتليها على مسيرات إسرائيلية (فيديو)

نشرت قوات “الشهيد عمر القاسم”، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مشاهد لاستيلاء مقاتليها على طائرتين صهيونيتين “كواد كابتر” أثناء تحليقهما في أجواء حيي التفاح والشيخ رضوان بمدينة غزة.

في خضم حربها المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، كثف الاحتلال الإسرائيلي من استخدام الطائرات المسيّرة من طراز “كواد كابتر”، التي تحولت من أدوات استطلاع خفيفة إلى أسلحة هجومية ذكية ودقيقة وفتاكة.

The Israeli army has intensified its use of quadcopter drones as tools of psychological intimidation against Palestinians in the #Gaza Strip. Euro-Med Monitor documents chilling incidents and firsthand testimonies pic.twitter.com/5mEf8yRbto — Euro-Med Monitor (@EuroMedHR) July 7, 2025

وفقًا لتقارير منظمات حقوقية تستخدم طائرات الكواد كابتر الإسرائيلية في استهداف مباشر للمدنيين، خاصة في المناطق السكنية الكثيفة داخل غزة.

حالات وثقتها المنظمات الحقوقية:

إطلاق نار على الأفراد: استهدفت طائرات منخفضة التحليق عيون وأطراف المدنيين.

إلقاء قنابل من الجو: تم تعديل طائرات مدنية مثل “DJI Mavic وAgras” لحمل عبوات متفجرة يتم إسقاطها على الأحياء.

استخدام الحرب النفسية: اعتمدت بعض الطائرات على بث أصوات صراخ أطفال واستغاثات نساء لخداع السكان وإجبارهم على مغادرة المنازل، تمهيدا لاستهدافهم.

التهجير القسري: استخدمت هذه الطائرات في الضغط على المدنيين لإخلاء مناطق بأكملها في شمال ووسط قطاع غزة.

وتقول المنظمات الحقوقية إن إسرائيل حولت هذه الطائرات من أدوات مراقبة إلى وسائل قتل خارجة عن القانون.