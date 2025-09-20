“لله درك يا غزة”.. طفلة تحاصر صمت العالم وتصدح بقصيدة الفداء (فيديو)

في مشهد يحمل آلام أطفال غزة ويعكس وجع سكان القطاع الذي يتعرض للإبادة، ألقت طفلة فلسطينية من القطاع قصيدة مؤثرة حملت عنوان “لله درك يا غزة الفداء”.

الطفلة غيداء مروان دردونة وثقت في أبيات قصيرة صورة واضحة عن واقعٍ يعيشونه: أطفال لم يعودوا أطفالا، ونساء بشهامة وصمود الرجال، وشهداء في العلياء.

تقول كلمات القصيدة:

لست أدري لست أدري ماذا ستجيبون ربكم

حين تقفون بين يديه ليسألكم

كيف خذلتم غزة وما حجتكم

وهل كان لغزة من قبل أن خذلتكم؟

لا والله

لا والله ما كان من غزة إلا وقفة الأبطال

نساؤها بشهامة الرجال

أطفالها ليسوا بأطفال

في الصبر والتضحية سطروا أروع مثال

فلله درك يا غزة الفداء

لله درك يا غزة الفداء

فليحفظك رب السماء

وليتقبل شهداءك في العلياء

كلماتها كُتبت بالخوف والألم.. طفلة من غزة تلقي قصيدة بعنوان "لله درك يا غزة الفداء" pic.twitter.com/fHkYOupPY0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 19, 2025

أرقام صادمة

تأتي قصيدة الطفلة غيداء في ظل استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، وبحسب البيان الإحصائي اليومي لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم السبت وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 34 شهيدا منهم 3 شهداء انتشال،و 200 إصابة جديدة.

وبحسب البيان لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 65208 شهيدا و166271 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2023.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 حتى أمس الجمعة 12635 شهيدا و 54230 إصابة.

وضمن شهداء لقمة العيش بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال 24 ساعة من شهداء المساعدات 4 شهداء و18 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2518 شهيدا وأكثر من 18449 إصابة.