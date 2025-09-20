الأخبار|بلغاريا

مدرب تركي يشعل بطولة عالمية بتصرف لافت ضد إسرائيل (شاهد)

قوبلت الخطوة باستحسان كبير على مواقع التواصل الاجتماعي (وسائل التواصل)
سيد توكل

Published On 20/9/2025
آخر تحديث: 10:20 AM (توقيت مكة)

في لفتة أثارت تفاعلا واسعا، أقدم المدرب التركي كنان إيروغلو، المشارك في بطولة العالم السادسة والأربعين لمصارعة الذراع، التي أقيمت في مدينة ألبينا ببلغاريا بمشاركة 60 دولة، على عقد علم إسرائيل على شكل عقدة لمنع ظهوره وسط الأعلام المشاركة.

الخطوة التي اتخذها إيروغلو قوبلت باستحسان كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عدّها كثيرون رسالة دعم للشعب الفلسطيني في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

وتنوعت التعليقات بين إشادة واعتزاز بموقفه، وجاء في بعضها “سلمت يداك في أي حال، كما قال الرسول الكريم: وذلك أضعف الإيمان”، بينما كتب آخر “الله محيي أصله”، فيما علّق ثالث “كفو والله ونعم الرجل”.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

