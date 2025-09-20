مدرب تركي يشعل بطولة عالمية بتصرف لافت ضد إسرائيل (شاهد)

في لفتة أثارت تفاعلا واسعا، أقدم المدرب التركي كنان إيروغلو، المشارك في بطولة العالم السادسة والأربعين لمصارعة الذراع، التي أقيمت في مدينة ألبينا ببلغاريا بمشاركة 60 دولة، على عقد علم إسرائيل على شكل عقدة لمنع ظهوره وسط الأعلام المشاركة.

الخطوة التي اتخذها إيروغلو قوبلت باستحسان كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عدّها كثيرون رسالة دعم للشعب الفلسطيني في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

لمنع ظهوره وسط الأعلام.. مدرب منتخب تركيا لمصارعة الذراع يعقد علم إسرائيل في بطولة عالمية ببلغاريا pic.twitter.com/sFV0uLZISS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 20, 2025

وتنوعت التعليقات بين إشادة واعتزاز بموقفه، وجاء في بعضها “سلمت يداك في أي حال، كما قال الرسول الكريم: وذلك أضعف الإيمان”، بينما كتب آخر “الله محيي أصله”، فيما علّق ثالث “كفو والله ونعم الرجل”.