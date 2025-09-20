مصر تجدد رفضها تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن السلام العادل والشامل لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967.

وشدد الرئيس المصري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام في القاهرة، على أن الموقف المصري ثابت في رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية قضيتهم.

وأوضح السيسي أن مباحثاته مع رئيس سنغافورة تطرقت إلى الجهود المصرية الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى، مبيّنا أن الظروف الاستثنائية في المنطقة تتطلب تحركا دوليا عاجلا لاحتواء الكارثة الإنسانية.

وأعرب السيسي عن تقدير مصر للمساعدات التي قدمتها سنغافورة للشعب الفلسطيني عبر مصر، مشيرا إلى التحديات التي تواجه وصولها بالقدر الكافي إلى غزة. كما شدد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لوقف الحرب ودعم الشعب الفلسطيني.

وفي الجانب الثنائي، استعرض السيسي وشانموجاراتنام فرص تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مشيرا إلى الإمكانات الكبيرة التي تتيحها مصر كمنصة للتعاون مع منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأعلن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الزراعة والصحة والنقل البحري والتدريب، إضافة إلى برامج تعاون في الطاقة المتجددة والحوكمة والاتصالات.