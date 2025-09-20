نجم مانشستر سيتي على كرسي حلاق مصري.. ومرموش يتكفل بالحساب (شاهد)

انتشر فيديو طريف على وسائل التواصل الاجتماعي لحلاق مصري مقيم في هولندا فاجأ متابعيه وهو يقوم بحلاقة شعر، فيل فودين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

بدأ الحلاق الذي عرفه رواد مواقع التواصل باسم “أحمد راضي”، الحديث بالقول إنه سعيد جدًّا بوجود أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024 في القاعة التي يعمل بها.

حلاق مصري في هولندا يصفف شعر فيل فودين نجم مانشستر سيتي.. ويهدي الفاتورة لمرموش! pic.twitter.com/FoENWMtEpu — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 19, 2025

وأضاف أنه بينما كان جالسًا أمام محل الحلاقة، تقدم منه شخص وقال له إن حلاقته جميلة وهناك من يريد أن يجربها، وعندما التفت وجد أن المعني هو “فيل فودين”.

واسترسل في الحديث أن تعامل النجم الإنجليزي كان غاية في الأدب والاحترام والتواضع على عكس ما يروج على نجوم الساحرة المستديرة.

وبِحِسِّ النكتة المشهور به المصريون، واصل الحلاق: عندما أراد فودين دفع الفاتورة قلت له: “أنا مصري وعمر مرموش ابننا عندكم مصري فخليها من عندنا ودي جدعنة”.

وبعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل، انهالت التعليقات فقال أحدهم: “الشعب المصري كريم ومش غريبة عليهم”.

وعلق آخر بالقول: “أنت شخص جميل وربنا يوسع في رزقك”.

وقال آخر إنه انتبه لحلاقة فودين الجميلة بينما كان يشاهد آخر مباراة للسيتي التي فاز فيها على نابولي الإيطالي بهدفين نظيفين لحساب الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.