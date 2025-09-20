هجوم إلكتروني يعطل العمليات في مطارات أوروبية (فيديو)

شهدت مطارات أوروبية رئيسية، اليوم السبت، اضطرابات واسعة في حركة الطيران، عقب هجوم إلكتروني استهدف شركة مزودة بأنظمة تسجيل الوصول والصعود للطائرات.

وتسبب الهجوم الإلكتروني في تأخير وإلغاء عشرات الرحلات في مطارات كبرى بينها هيثرو في لندن، وبرلين، وبروكسل.

وقال مطار هيثرو، أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، إن الهجوم أصاب أنظمة التسجيل التي تديرها شركة “كولينز إيروسبيس” التابعة لمجموعة “آر تي إكس” الأمريكية، مما تسبب في تأخيرات للمسافرين.

ووصفت إدارة المطار الأمر بأنه “مشكلة تقنية”، مؤكدة أن الجهود جارية لإصلاحها في أسرع وقت.

تسجيل يدوي

وأوضح مطار برلين-براندنبورغ أن العطل لم يستهدف المطار مباشرة، لكنه أصيب بشكل غير مباشر نتيجة الهجوم على مزود الخدمة، مضيفا أن ذلك أجبره على الاعتماد على الإجراءات اليدوية لتسجيل الوصول والصعود. وحذر المطار من أوقات انتظار أطول وتأجيل عدد من الرحلات.

شلل الأنظمة الآلية

من جهته، أعلن مطار بروكسل عبر موقعه الإلكتروني أن الهجوم تسبب في شلل الأنظمة الآلية، مؤكدا أن عمليات تسجيل الوصول والصعود تدار حاليا بشكل يدوي، وأن الواقعة أدت بالفعل إلى إلغاء 10 رحلات وتأخير معظم الرحلات المغادرة بمتوسط ساعة واحدة. ودعا المطار الركاب إلى التحقق من حالة رحلاتهم سلفا، والوصول مبكرا إلى المطار.

وقالت شركة “آر تي إكس” في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الخلل يقتصر على “تسجيل الوصول الإلكتروني وتسليم الأمتعة”، مؤكدة أنها تعمل على إصلاح المشكلة، دون تقديم تفاصيل عن الجهة المسؤولة عن الهجوم.

إلغاء الرحلات

وذكرت شركة “سيريوم” المتخصصة في بيانات الطيران أن الهجوم أدى حتى ظهر السبت إلى إلغاء 29 رحلة في مطارات هيثرو وبرلين وبروكسل، بينما كان من المقرر أن تسيّر تلك المطارات أكثر من 1100 رحلة في اليوم ذاته. كما أشار مطار دبلن وكورك في أيرلندا إلى أنهما تأثرا بشكل طفيف بالخلل.

في غضون ذلك، قال المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات إنه يتابع الوضع مع مطار برلين، بينما أكد المركز الوطني للأمن الإلكتروني البريطاني أنه على اتصال بالمطارات المتضررة وشركة “كولينز” لتحديد حجم التأثير.

حالة من الإرباك والقلق

وعبَّر الركاب في المطارات الأوروبية عن حالة من الإرباك والقلق. وقالت الصحفية تيريزا بولتاروفا لـ”بي بي سي” من مطار هيثرو “نحن في حيرة. هناك فوضى عارمة، والأمر محبط للغاية”. وفي برلين، تحدَّث مسافرون عن “عطل فني” دون توضيحات كافية من إدارة المطار.

في المقابل، أعلنت شركة “إيزي جيت” أن رحلاتها تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر بالهجوم، بينما قالت شركتا “دلتا إيرلاينز” و”يونايتد إيرلاينز” الأمريكيتان إنهما واجهتا تأخيرات طفيفة في بعض الرحلات دون إلغاءات كبيرة.

ويُعَد هذا الخلل أحدث حلقة في سلسلة هجمات إلكترونية متطورة ضربت قطاعات حيوية في العالم، من بينها الرعاية الصحية والدفاع وصناعة السيارات، كان آخرها اختراق أنظمة شركة “جاكوار لاند روفر” الذي أدى إلى شلل إنتاجها.