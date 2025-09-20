والد أسير إسرائيلي: هجوم نتنياهو على الدوحة هدفه تخريب صفقة تبادل الأسرى ووقف الحرب (فيديو)

طالب يهودا كوهين، والد الجندي الإسرائيلي الأسير نمرود كوهين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقديم اعتذار لحكومة وشعب قطر عن الهجوم الذي شنته إسرائيل على الدوحة أخيرا، بحجة القضاء على قادة حماس.

وأضاف يهودا، في مقابلة مع الجزيرة مباشر، أن هجوم نتنياهو على الدوحة كان محاولة لإفساد الصفقة، ومن ثَم وجب الاعتذار للعودة إلى مسار الوساطة القطرية وإحياء أمل الوصول إلى وقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى.

وقال كوهين “نتنياهو يعرقل كل محاولة للوصول إلى وقف الحرب وإبرام صفقة تبادل أسرى شاملة، وهجومه الأخير على وفد حماس في الدوحة كان بهدف تخريب أي اتفاق محتمل”.

إطالة أمد الحرب

وأضاف أن نية نتنياهو الحقيقية تكمن في إطالة أمد الحرب لإرضاء شركائه من الوزراء المتطرفين وضمان بقائه في منصبه، مستغلا الحرب والسيطرة على غزة لتحقيق أهدافه السياسية.

وقال كوهين إن “نتنياهو خان دولة إسرائيل بذريعة القضاء على حماس“، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو ووزراء يمينيين متطرفين مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير يسعون لبناء المستوطنات وضم الضفة الغربية على حساب حياة أسرى مثل ابنه.

نتنياهو تحوَّل إلى دمية

وأضاف أن نتنياهو تحوَّل إلى “دمية” في أيدي هؤلاء الوزراء، وأن حياته وحياة الأسرى الآخرين رخيصة في نظره، ولا يشغله إن عاد أبناؤهم في أكفان، على حد وصفه.

وأوضح والد الجندي الإسرائيلي الأسير أن حياة ابنه محفوظة، مؤكدا أنهم حصلوا على بيان من الجيش الإسرائيلي يفيد بأنه حي ومحتجز في خان يونس، وأنه شاهد “فيديوهات” لم يُسمح بنشرها تؤكد بقاءه على قيد الحياة.

لكنه أبدى شعوره بالعار تجاه حكومة نتنياهو التي تعرّض حياة الأسرى للخطر، مشددا على ضرورة تكثيف الضغوط على نتنياهو لإجباره على قبول صفقة شاملة أو إجباره على ترك منصبه.

صفقة جزئية

وأشار والد الأسير إلى أن حماس التزمت بالاتفاقات السابقة لوقف إطلاق النار، وأطلقت بالفعل أسرى ضمن صفقات سابقة، بينما يصر نتنياهو على صفقة جزئية تحت ضغط حلفائه المتطرفين.

وأضاف أن “نتنياهو لا يهتم إلا بمنصبه الشخصي، ولا يستمع لمناشدات عائلات الرهائن، ويكذب كلما تحدث، ويعطل أي صفقة محتملة، بما في ذلك المقترح الذي قدَّمه المبعوث الأمريكي في محاولة لإنهاء الحرب وإطلاق جميع الأسرى”.

كما أوضح والد الأسير أنه على الرغم من كونه والد أسير، فإنه لا يدافع عن حماس، ولكنه يعترف بأن حماس ملتزمة بسلامة الأسرى، وأنه يشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه الرئيس الأمريكي ترامب لعدم الوفاء بوعده بإنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى، مشيرا إلى أن نفوذ ترامب وحده يمكنه إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب.

حماس تريد إنهاء الحرب

ونوه كوهين بأن استمرار الحرب ورفض نتنياهو للصفقات يعرّض حياة أسرى إسرائيل للخطر، بينما حماس تحرص على إطلاق سراح الأسرى وتريد إنهاء الحرب، مشددا على أن المجتمع الدولي يجب أن يمارس كل الضغوط على نتنياهو لإجباره على التفاوض أو الاستقالة.

ووصف الوضع قائلا “الدولة الإسرائيلية يقودها رجل مجنون، ونتنياهو يسيطر على كل شيء، ويضع مصالحه الشخصية فوق حياة الآخرين”.