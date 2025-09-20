وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل صفقة أسلحة أمريكية ضخمة لإسرائيل

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الجمعة، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى الحصول على موافقة الكونغرس على بيع أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات دولار، وذلك نقلا عن مصادر مطلعة.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير حصري لها أن إدارة ترامب تطلب الموافقة على مبيعات الأسلحة الجديدة لإسرائيل رغم الغارات الإسرائيلية التي استهدفت وفد حماس في العاصمة القطرية الدوحة، والتي لقيت إدانة دولية واسعة، وعلى الرغم من “تصعيد الهجمات الإسرائيلية على مدينة غزة، التي أثارت إدانة شديدة في أوروبا والمنطقة”.

تفاصيل الصفقة الجديدة

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن الصفقة المقترحة لبيع أسلحة أمريكية لإسرائيل تتضمن اتفاقا بقيمة 3.8 مليارات دولار لتوريد 30 طائرة هليكوبتر من طراز “أباتشي إيه إتش-64″، مما يعني أن إسرائيل سوف تضاعف تقريبا أسطولها الحالي من هذه الطائرات، وفق ما ذكرته الصحيفة.

وأضاف التقرير أن الإدارة الأمريكية تسعى أيضا إلى الموافقة على صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار لتوريد 3250 مركبة مشاة هجومية للجيش الإسرائيلي، وذلك وفق مستندات اطلعت عليها الصحيفة وأحد المصادر الذي على صلة بالموضوع.

ونقلت الصحيفة عن مصدرها أن هذه الأسلحة لن تُسلَّم إلى إسرائيل إلا بعد سنتين أو ثلاث سنوات.

تمويل الصفقة من أموال دافعي الضرائب

وقالت الصحيفة إنه سوف يتم تمويل مبيعات الأسلحة لإسرائيل “بتمويل عسكري خارجي تقدمه الولايات المتحدة“، وأوضحت أن “إسرائيل تشتري أغلب الأسلحة الامريكية باستخدام أموال دافعي الضرائب التي تأتي عبر مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية السنوية”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أنه في الوقت الحالي “تسعى وزارة الخارجية الأمريكية للحصول على موافقة كبار القادة الجمهوريين والديمقراطيين الأربعة في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ”.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الامريكية ووزارة الدفاع الإسرائيلية رفضتا التعليق على الصفقة، كما لم يجب البيت الأبيض عن تساؤلات الصحيفة بشأنها.

توسيع العمليات في غزة

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب تواصل دعمها لإسرائيل في الحرب على قطاع غزة، على الرغم من انتقادات واسعة من جانب الدول الأوروبية لتوسيع العمليات العسكرية في مدينة غزة وإجبار عشرات الآلاف من السكان على مغادرة المدينة، وسط كارثة إنسانية واسعة النطاق، وفق المنظمات الدولية.

وتطالب مجموعة من الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة بوقف الحرب في غزة، التي خلفت أكثر من 65 ألف شهيد وأكثر من 165 ألف جريح، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لإنقاذ أهل غزة من المجاعة التي أكدتها منظمات الأمم المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في العام الماضي، امتنع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عن إرسال شحنات من القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل و500 رطل إلى إسرائيل، وذلك أثناء خلاف مع الحكومة الإسرائيلية بشأن هجوم مخطط له على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

لكن بايدن أفرج عن شحنة القنابل التي تزن 500 رطل العام الماضي، كما رفع ترامب الحظر عن القنابل التي تزن 2000 رطل بعد توليه منصبه.