107 شهداء حصيلة عدوان الاحتلال على غزة منذ فجر السبت (فيديو)

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ فجر السبت إلى 107 شهداء جراء المجازر المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع مع وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرق.

وقالت مصادر طبية للجزيرة مباشر إن طائرات الاحتلال شنت سلسلة من الغارات العنيفة، كان أشدها استهداف مربع سكني قرب مسجد إحياء السنة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، مما أسفر عن عدد كبير من الشهداء والجرحى.

منطقة السوارحة

وقصفت طائرة مسيَّرة خيمة نازحين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات، واستهدفت خيام نازحين أخرى شمال غرب مدينة غزة، فضلا عن قصف مفرق حميد غرب المدينة.

وشهدت مدينة خان يونس قصفا متكررا، إذ أصيب عدد من المواطنين قرب منطقة بطن السمين أثناء تأمين المساعدات، بينما طال القصف محيط مسجد حنين في مواصي القرارة، واستُهدفت خيمة نازحين وسط المدينة.

مدينة غزة

وفي مدينة غزة، واصلت قوات الاحتلال نسف المباني السكنية، خاصة في منطقة النفق شمال شرق المدينة، كما استخدمت “روبوتات” مفخخة لتفجير منازل في المناطق الشمالية الغربية.

وارتكب الاحتلال مجزرة جديدة في حي التفاح، حيث قصف منزل عائلة “الجملة” مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من الأطفال، إضافة إلى استهداف منزل شقيق مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية في مخيم الشاطئ.

أما في وسط القطاع، فقد شنت طائرات الاحتلال غارة شرق النصيرات أسفرت عن شهداء وجرحى، بينما استشهد عدد من منتظري المساعدات شمال رفح جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم.

التوزيع على المستشفيات

ووفق إحصاءات وزارة الصحة في غزة، فقد توزع الشهداء على مستشفيات القطاع على النحو الآتي:

مستشفى الشفاء: 37 شهيدا

مستشفى المعمداني: 28 شهيدا

مستشفى الأردني – تل الهوا: 24 شهيدا

مستشفى القدس – تل الهوا: شهيد واحد

مستشفى العودة: 5 شهداء

مستشفى الأقصى: شهيد واحد

مستشفى ناصر: 11 شهيدا

يُذكر أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفعت إلى 65208 شهداء وأكثر من 166270 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة استمرار الحصار ومنع وصول فرق الإنقاذ إلى الضحايا العالقين تحت الركام.