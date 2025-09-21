اتصالات عاجلة وركاب يفرغون الطائرة.. رسوم تأشيرات العمل تفجّر القلق في الأجواء الأمريكية (فيديو)

شهدت رحلة طيران متجهة من مطار سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة إلى الهند حالة من الفوضى، بعد أن قرر عدد من الركاب الامتناع عن السفر إثر تلقيهم مكالمات من مديري الشركات التي يعملون بها تحذرهم من ارتفاع رسوم تأشيرات العمل.

ووقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أمرا تنفيذيا لرفع الرسوم اللازمة للحصول على تأشيرة العمل “إتش-1 بي”، الخاصة باستقدام العمالة المتخصصة، إلى مبلغ 100 ألف دولار بعد أن كانت لا تزيد على 300 دولار.

وأظهرت مقاطع مصوَّرة ركابا يقفون في ممرات الطائرة، على رحلة شركة الطيران الإماراتية المتجهة إلى الهند، وآخرون يغادرونها وهم يتحدثون في هواتفهم، في ظل حالة من القلق والارتباك.

Chaos in Emirates flight at SFO Airport. Delayed by 3 hours after many Indian H1B holders bound for India disembarked from the plane after hearing the news of $100K fees for H1B. Many Indian passengers apparently left the aircraft after receiving calls from their employers not… pic.twitter.com/kZJG642RDz — Drunk Journalist (@drunkJournalist) September 20, 2025

“يمكنكم مغادرة الطائرة الآن”

وذكر موقع (فاينانشال إكسبريس) أن قائد الطائرة تحدَّث للركاب، قائلا “ندرك أن عددا من الركاب لا يرغبون في السفر معنا، وهذا أمر طبيعي تماما”.

وطلب قائد الطائرة من الركاب الذين قرروا عدم السفر مغادرة الطائرة، قائلا “كل ما نطلبه هو أن تنزلوا الآن إذا رغبتم في ذلك”.

وأشار الموقع إلى أن رحلة الطائرة تأخرت 3 ساعات حتى غادر الركاب الذين قرروا عدم السفر على متن الطائرة.

توضيح من البيت الابيض

وكان مسؤول في البيت الأبيض قد قال، أمس السبت، وفق ماذكرته وكالة رويترز، إن رسما سنويا جديدا بقيمة 100 ألف دولار على تأشيرات “إتش-1 بي” في الولايات المتحدة سيدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، لكنه لن يُطبَّق على حاملي التأشيرات السارية، موضحا أن “هذا رسم لمرة واحدة”.

وأوضح البيت الأبيض أن هذه الرسوم لن تؤثر على حاملي التأشيرات الحاليين الذين هم في طريق العودة إلى البلاد أو أولئك الذين يجددون تأشيراتهم.

وأثار إعلان الجمعة المخاوف بين الموظفين عبر قطاعات واسعة من الشركات الأمريكية. ونصحت شركات، منها مايكروسوفت وأمازون وألفابت (التي تمتلك غوغل)، بعض الموظفين الذين يحملون تأشيرات “إتش-1 بي” بالبقاء في الولايات المتحدة، وفقا لرسائل بريد إلكتروني داخلية راجعتها رويترز.

وعلى تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني الشهير “ريد نوت”، شارك عدد من حاملي تأشيرة “إتش-1 بي” قصصا عن إسراعهم للعودة إلى الولايات المتحدة، بعد ساعات فقط من سفرهم، خشية خضوعهم لرسوم المئة ألف دولار الجديدة.

وتتصدر الهند قائمة الدول التي تستفيد من برنامج تأشيرات “إتش-1 بي”، حيث حصل مواطنوها على 71% من التأشيرات الممنوحة في إطار هذا البرنامج العام الماضي، تليها الصين التي حصل مواطنوها على نسبة 11.7% من التأشيرات في الفترة نفسها.

وفي السياق، قالت هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية (ناسكوم) إن الأمر التنفيذي الذي يفرض الرسوم الجديدة على طلبات تأشيرة “إتش-1 بي” الذي وقعه ترامب يمكن أن يعطل العمليات العالمية لشركات خدمات التكنولوجيا الهندية التي تنشر المهنيين الماهرين في الولايات المتحدة.