العفو الدولية تكشف شركات عالمية تعاون إسرائيل بالعمليات العسكرية في غزة

كشفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية آنييس كالامار عن ضلوع عدد من الشركات الكبرى في تقديم مساعدات واضحة لإسرائيل بتقينات تدعمها في العمليات العسكرية في غزة.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشرة قالت كالامار ” مثلا شركة بوينغ ولوكهيد مارتن تقدم أسلحة وبحسب التحقيقات التي قمنا بها تبين لنا أنها تستخدم في قتل المدنيين في غزة ونحن نعلم أيضا أن شركات ألبيت ورافاييل وإسرائيل إيروسبيس هذه الشركات الإسرائيلية الثلاث متورطة تماما بالعمليات العسكرية”.

منظمة العفو الدولية تكشف عن شركات عالمية "تنخرط بالأعمال العسكرية للاحتلال في #غزة" #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/DNeYhPqiNC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 20, 2025

وتحدثت كالامار أيضا عن تورط شركة صينية هي (إيك فيجان) في بيع منظومات تستخدمها إسرائيل في مراقبة الفلسطينيين.

وتخوض إسرائيل حرب إبادة منذ عامين ضد المدنيين العزل في قطاع غزة وتفرض حصار تجويع على سكان القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن بدء عملية عسكرية برية في مدينة غزة ضمن ما وصفها بعملية “مركبات جدعون 2″، وأجبر الآلاف من سكان مدينة غزة على مغادرتها.

من جانبها أصدرت حركة (حماس)، الخميس، بيانا دعت فيه إلى مواصلة الحراك العالمي المتضامن مع غزة وتصعيده، رفضا لعدوان الاحتلال وجرائم الإبادة والتجويع بحق أكثر من مليوني إنسان محاصر في القطاع.