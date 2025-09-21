بشارة بحبح: القصف الإسرائيلي على الدوحة أفشل صفقة كانت على الطاولة

قال رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح إن الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة أدى إلى إفشال صفقة كانت مطروحة لتبادل الأسرى والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، بحسب صحيفة يديعوت إحرونوت الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن تصريحات بحبح، الذي عمل سابقا وسيطا بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاءت خلال زيارة خاصة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي والتقى خلالها عائلات الأسرى الإسرائيليين بعد تلقيه دعوة منهم للاستماع لما لديه من معلومات حول وضع المفاوضات.

ونقلت الصحيفة عنه قوله: “كانت هناك صفقة جاهزة لإطلاق سراح الأسرى، لكن القصف الذي استهدف قيادات حماس في الدوحة نسف الاتفاق وأفشله بالكامل”.

وأكد أن إعادة الدوحة إلى واجهة الجهود الدبلوماسية شرط أساسي لإحياء أي فرصة للتوصل إلى تسوية قريبة، على حد وصفه.