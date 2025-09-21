بعد الاحتجاجات.. حاكم كاليفورنيا يمنع عناصر الأمن من ارتداء الأقنعة أثناء عمليات الاعتقال
أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم السبت قانونا يمنع معظم ضباط إنفاذ القانون من ارتداء الأقنعة أثناء بعض العمليات.
يأتي ذلك بعد سلسلة المداهمات الأخيرة التي نفذتها سلطات الهجرة في لوس أنجلوس، وشهدت ارتداء عملاء اتحاديين أقنعة أثناء تنفيذ اعتقالات جماعية، الأمر الذي أثار احتجاجات استمرت عدة أيام في أنحاء المدينة.
اقرأ أيضاlist of 3 items
- list 1 of 3“تركنا معدات بعشرات المليارات”: ترامب يطالب باستعادة قاعدة باغرام في أفغانستان
- list 2 of 3العفو الدولية تكشف شركات عالمية تعاون إسرائيل بالعمليات العسكرية في غزة
- list 3 of 3قنصل مصر السابق لدى إسرائيل: “احتمالات التصعيد العسكري بين مصر وإسرائيل ضعيفة” لكن الأمور قد تتغير بسرعة
ولم يوضح قرار نيوسوم كيف ستتمكن سلطات الولاية من إنفاذ القرار على العملاء الاتحاديين الذين ينفذون تلك المداهمات.
من جانبه وصف مسؤول في وزارة الأمن الداخلي القرار بأنه “حقير”، مضيفا أن الحظر لن يؤدي إلا إلى تعريض الضباط للخطر.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها وجهت رسائل إلى ممثلي الادعاء في ولايات كاليفورنيا وإلينوي ونيويورك لتجديد التعليمات السابقة بضرورة التزام الولايات التي يقودها الديمقراطيون بالاحتجازات الصادرة عن إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بحق “المهاجرين غير الشرعيين المجرمين ضمن نطاق سلطتهم القضائية”.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم السبت أنها ستلجأ إلى “جميع الإجراءات المناسبة لإنهاء هذا التعطيل غير الحكيم وغير المسؤول” إذا فشلت تلك الولايات في الامتثال.األم