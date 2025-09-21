شاهد: متظاهرون يقتحمون مبنى الليكود في تل أبيب

شهدت تل أبيب، مساء السبت، تصعيدا جديدا في موجة الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو، بعد أن اقتحم متظاهرون مبنى في كفار سابا كان يستضيف حفلا لحزب الليكود بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست، حيث فصلت الشرطة بين المحتجين والمشاركين في الفعالية.

وأظهرت مقاطع مصورة عشرات المتظاهرين داخل المبنى وسط توتر مع قوات الشرطة، بينما أغلق مئات المتظاهرين الطرق المؤدية إليه لمنع وصول قياديي الليكود.

جاء ذلك في أعقاب دعوات أطلقتها عائلات المخطوفين للمطالبة بصفقة تبادل تنهي معاناتهم وتوقف الحرب في غزة.

وتزامنت المواجهات في كفار سابا مع احتجاجات واسعة عمت مختلف أنحاء إسرائيل، حيث احتشد الآلاف في ساحة هاتوفيم بتل أبيب وساحة باريس في القدس، بينما شهدت حيفا مظاهرات ضخمة امتدت حتى مفترق حوريف، في وقت أغلق فيه مئات المحتجين مفترق كركور مطالبين بإنقاذ الرهائن.

وفي كفار سابا، ركز المتظاهرون على رفض التعيين المرتقب لديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، معتبرين الخطوة تهديدا لأمن إسرائيل، وهتفوا “لن تحتفلوا بينما الدولة تنهار”، محذرين من أن وضع مفاتيح الجهاز بيد من وصفوهم بـ”المخلصين الخطرين” قد يجر البلاد إلى حافة الانهيار.