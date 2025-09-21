في رد فعل على إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا.. نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية (فيديو)

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما حادا على إعلان كل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، ووصف في رد فعل سريع هذه الخطوة بأنها “مكافأة ضخمة للإرهاب”، ومؤكدا أن إسرائيل سترد عليها بعد عودته من زيارة إلى الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو في كلمة بثها التلفزيون الإسرائيلي مساء الأحد “أحمل رسالة للقادة الذين يعترفون بدولة فلسطينية بعد المجزرة البشعة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023: أنتم تمنحون جائزة عظيمة للإرهاب. أما رسالتي الأخرى فهي أن هذا لن يحصل، لن تقوم دولة فلسطينية”.

وأضاف أن إسرائيل على امتداد سنوات طويلة “منعت قيام دولة إرهاب كهذه ووقفت أمام الضغوط من الداخل والخارج، وفعلنا ذلك بعزم وبفهم سياسي واضح”.

وشدد نتنياهو على أن تل أبيب لم تكتفِ برفض الدولة الفلسطينية بل “ضاعفت الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية” وأنها “ستواصل توسيع هذه المستوطنات”.

وختم نتنياهو تصريحه بالقول “أما الرد على المحاولة الأخيرة لفرض دولة إرهاب علينا في قلب وطننا، فسيأتي بعد عودتي من الولايات المتحدة، فانتظروا”.