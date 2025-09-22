“آن الأوان لفرض عقوبات دولية على إسرائيل”: نائبة بالبرلمان الأوروبي

أكدت النائبة في البرلمان الأوروبي عن البرتغال كاترينا مارتينز أن الآن هو الوقت المناسب لفرض عقوبات دولية على إسرائيل.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر طالبت كاترينا بالإصغاء إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اعتبار أنه يعني ما يقول.

نائبة أوروبية للجزيرة مباشر: يجب فرض عقوبات على إسرائيل pic.twitter.com/g0bnktp5Rd — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 21, 2025

وقالت كاترينا “أظن أننا بحاجة لأن نصغي بعناية إلى كلمات نتنياهو لأنه يقول ما سيفعله ونحن بحاجة لإيقافه فهو ارتكب إبادة جماعية ومطلوب من المحكمة الجنائية الدولية وكذلك المحكمة العليا تحقق في الإبادة الجماعية والوكالات التابعة للأمم المتحدة قالت إنها إبادة جماعية”.

وأضافت أن الدول الأوروبية بما فيها البرتغال ملزمة بعد اعترافها بالدولة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض عقوبات دولية على إسرائيل.

وأعلنت عدة دول بينها بريطانيا والبرتغال الأحد اعترافها بالدولة الفلسطينية بشكل رسمي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المنعقدة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك الأمريكية.