بالفيديو.. العلم الفلسطيني يحتفل بهدف برشلونة الثالث في مرمى خيتافي
ظهر علم فلسطين على أرضية ملعب يوهان كرويف معقل برشلونة الإسباني خلال هجمة خطيرة لأصحاب الأرض أسفرت عن هدف في الدقيقة 63.
وبالتزامن مع الهجمة واحتفال لاعبي برشلونة بالهدف اقتحم الشاب ملعب المباراة وركض حاملا العلم الفلسطيني من الطرف البعيد للملعب ليخطف الأنظار.
شاب يقتحم مباراة #برشلونة و #خيتافي في الدوري الإسباني حاملاً علم #فلسطين#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/czZIIPwo2g
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 22, 2025
اقرأ أيضاlist of 3 items
- list 1 of 3سفير إسرائيلي سابق: “المجتمع الدولي يعاقب حكومة نتنياهو” بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
- list 2 of 3“طوفان الأقصى حقق للقضية الفلسطينية مالم يتصوره أحد”: منير شفيق
- list 3 of 3“آن الأوان لفرض عقوبات دولية على إسرائيل”: نائبة بالبرلمان الأوروبي
ويأتي ذلك في الوقت الذي اعترفت فيه عدة دول بالدولة الفلسطينية على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.
وبعد مطاردة قصيرة من عناصر حفظ الأمن داخل الملعب توقف الشاب عن العدو وتركهم يصطحبونه إلى خارج الملعب.
واعترض فريق خيتافي على الهدف على اعتبار أن عنصرا غريبا عن المباراة كان موجودا على أرض الملعب لكن الحكم رفض الاعتراض على اعتبار أنه لم يؤثر على الهجمة.
ويحظى برشلونة بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم وتنقل مبارياته مباشرة على الهواء في مختلف بقاع الأرض.