بالفيديو.. العلم الفلسطيني يحتفل بهدف برشلونة الثالث في مرمى خيتافي

ظهر علم فلسطين على أرضية ملعب يوهان كرويف معقل برشلونة الإسباني خلال هجمة خطيرة لأصحاب الأرض أسفرت عن هدف في الدقيقة 63.

وبالتزامن مع الهجمة واحتفال لاعبي برشلونة بالهدف اقتحم الشاب ملعب المباراة وركض حاملا العلم الفلسطيني من الطرف البعيد للملعب ليخطف الأنظار.

ويأتي ذلك في الوقت الذي اعترفت فيه عدة دول بالدولة الفلسطينية على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

وبعد مطاردة قصيرة من عناصر حفظ الأمن داخل الملعب توقف الشاب عن العدو وتركهم يصطحبونه إلى خارج الملعب.

واعترض فريق خيتافي على الهدف على اعتبار أن عنصرا غريبا عن المباراة كان موجودا على أرض الملعب لكن الحكم رفض الاعتراض على اعتبار أنه لم يؤثر على الهجمة.

ويحظى برشلونة بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم وتنقل مبارياته مباشرة على الهواء في مختلف بقاع الأرض.