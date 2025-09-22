الكنافة المصرية تنافس عالميا.. الثانية على قائمة أفضل حلويات الجبن في العالم (فيديو)

أعلن موقع “تست أطلس” المتخصص في تصنيف الأطعمة حول العالم، عن قائمته لأفضل أطباق الحلويات المصنوعة من الجبن لشهر سبتمبر/أيلول الجاري، والتي ضمت 39 طبقا من مختلف الدول.

وجاءت كعكة “سيرنيك” البولندية في المركز الأول، بينما احتلت الكنافة المصرية المرتبة الثانية عالميا، لتتربع بذلك ضمن قائمة أشهى الحلويات المصنوعة من الجبن.

واحدة من أشهر الحلويات

ووصف التقرير الكنافة المصرية بأنها “تتكون من طبقتين مقرمشتين من عجينة الكنافة المبشورة تتوسطهما طبقة من كريمة الجبن، التي غالبا ما يضاف إليها الهيل أو البرتقال لتعزيز النكهة”، مؤكدا أنها تعد من أكثر الحلويات شهرة في المطبخين العربي والعالمي.

كما أشار التصنيف إلى أطباق أخرى من الكنافة، مثل النسخة التركية المحشوة بالجبن والمزينة بالفستق الحلبي، والتي تشتهر بها ولايات هطاي وأورفا وغازي عنتاب.

وضمت القائمة أيضا حلويات عربية أخرى، أبرزها “المعمول بالجبن” السوري والذي حل في المرتبة الـ11 عالميا، وحلوى الجبن السورية التي جاءت في المركز الـ28.