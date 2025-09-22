بين فوائد شائعة ومخاطر صحية محتملة.. خبراء يثيرون جدلا حول “الصيام المتقطع”

حذر تقرير حديث، نشرته مجلة (ساينتيفيك أمريكان)، من أن العديد من الفوائد التي تُنسب إلى النظام الغذائي الشهير المعروف بـ”الصيام المتقطع” غير مثبتة، وأن هناك مخاطر صحية محتملة لمن يلتزمون بهذا الشكل من النظام الغذائي.

ونقلت المجلة عن ستيفان كابيش، الطبيب في قسم الغدد الصماء وطب الأيض في جامعة شارتيه في برلين، قوله “لقد تلوثت صورة الصيام المتقطع بحق، فالضجيج المتعلق بفوائده لم يكن مبنيا على بيانات جيدة عند البشر”.

ويدعي مؤيدو هذا النمط الغذائي أن الامتناع مؤقتا عن الطعام لفترات طويلة خلال اليوم يمكن أن يحسن الصحة وأن يطيل العمر. وفي الأنماط الأكثر انتشارا للصيام المتقطع لا يأكل الناس لمدة 16 ساعة ويعوضون ذلك في 8 ساعات المتبقية. وقد يصوم البعض بشكل متناوب، يوما ويوما، أو يصومون مرتين في الأسبوع.

وعلق الطبيب كابيش على هذا بقوله “إن البيانات متغايرة جدًا، مما يجعل من الصعب تقييم التأثيرات”.

فوائد محتملة للصيام المتقطع

ويقول ستيفان هيرزيغ، أستاذ في الجامعة التقنية في ميونيخ ورئيس مركز هيلم هولتز للسكري، إن “الصيام المتقطع يحسن تقريبا استجابة الخلايا للإنسولين، وبالتالي ينخفض تركيز السكر والدهون والكوليسترول في الدم”.

وتشير دراسة أجريت عام 2023، إلى أن الصيام في أيام متناوبة، خصوصًا عند دمجه مع ممارسة الرياضة، يخفف أيضًا من مرض الكبد الدهني.

وخلص تحليلان لمصابين بالسكري أو السمنة، إلى أن الصيام المتقطع له تأثير إيجابي على الوزن والسكر وضغط الدم ودهون الدم (الدهون الثلاثية).

ويقول طبيب الغدد ستيفان كابيش، إن “معظم الدراسات الأولية الأساسية، أثبتت تأثيرا قويا للصيام المتقطع”. وأشار إلى أنه لا يمكن دائما إثبات التحسن المفترض في مقاومة الأنسولين، إذ كشف تحليل آخر، أنه لم يتم العثور على أي تأثير.

فقدان الوزن

وتبدو الفوائد المثبتة للصيام المتقطع أن الناس يأكلون أقل ويفقدون الوزن. وقارن علماء في جامعة باث في إنجلترا عام 2021، الصيام المتقطع مع نظام غذائي ليس له قيود زمنية ولكن بنفس كمية السعرات، حيث اتضح أنه لم تكن هناك أي فائدة للصيام على الوزن وقياسات الدم المختلفة؛ بل في الواقع، ذابت دهون البطن أكثر لدى الأشخاص الذين يأكلون باستمرار.

وعلق كابيش على ذلك بقوله إن الصيام المتقطع “ليس طريقة ممتازة لفقدان الوزن، وهذا يتسق مع نتائج دراسات أخرى”.

وأظهرت الدراسات الطويلة الأمد أن التأثيرات الإيجابية للصيام المتقطع لا تختلف بشكل كبير عن تلك التي تحصل عليها إذا اكتفيت بتقليل السعرات اليومية.

وقال ستيفان هيرزيغ، الأستاذ في الجامعة التقنية في ميونيخ ورئيس مركز هيلم هولتز للسكري “من الممكن أن يكافئ بعض الأشخاص أنفسهم بطعام عالي السعرات بعد فترات الصيام ولا يقللون بشكل كبير من إجمالي استهلاكهم للطاقة”.

خطر الجوع

وتشير الدراسات إلى أن الصيام المتقطع يجعل المرء أكثر جوعًا مقارنة بنظام تقليل السعرات، ما يجعل الصيام المتقطع خطرًا على الأشخاص المصابين بالسكري من النوع 2، ويعلق كابيش قائلا “نرى تدهورًا كبيرًا في مستويات السكر لدى مرضى السكري خلال الصيام، ويعود ذلك أيضًا إلى تناول الأطعمة المحلاة بكثرة أثناء الليل”.

وتقول إلين سلاجبوم، عالمة الأوبئة “الصيام ضار بالتأكيد في سن متقدمة لأنه يعطي الجسم إشارة لتفكيك العضلات”.

وفي عام 2020، أثار ملصق لباحثين في كلية الطب بجامعة شنغهاي جياو تونغ في الصين، الجدل عند عرضه في مؤتمر الجمعية الأمريكية للقلب في شيكاغو، إذ افترض العلماء زيادة خطر الوفاة لدى الأشخاص الذين صاموا صياما متقطعًا.

واستند الباحثون إلى مسح شمل 20 ألف شخص في الولايات المتحدة يتعلق بالصحة والتغذية الوطنية بين عامي 2003 و2018، وكان المشاركون الذين صاموا 16 ساعة أكثر عرضة للوفاة (خصوصًا بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية) بمقدار الضعف تقريبًا مقارنةً بمن لا يلتزمون بهذا النظام.

وتلقت الدراسة الكثير من الانتقادات، لأنها لم تثبت السببية، ومن الممكن أن يكون الأشخاص الذين كانوا مرضى وامتنعوا عن الطعام لفقدان الوزن، كانت الوفاة لديهم أعلى بسبب الأمراض الأساسية مثل السكري والسمنة المفرطة، وليس بسبب فترات الامتناع عن الطعام.

انخفاض كتلة العضلات

أظهر رسم بياني أن الصائمين فقدوا كتلة من العضلات، لكن لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لأولئك الذين تناولوا نفس عدد السعرات على مدار اليوم. ويظهر نفس النمط في تحليل لتأثيرات أشكال مختلفة من الصيام المتقطع، حيث انخفضت الكتلة الخالية من الدهون (كتلة العضلات) لجميع المشاركين.

ويشرح طبيب الغدد كابيش الأمر بقوله “جسمنا يستخدم 20 إلى 40 غرامًا من البروتين لكل وجبة، لكن يحتاج البالغ 70 إلى 90 غرامًا يوميًا. لذلك، إذا جمعت كل الكمية في وجبتين أو حتى وجبة واحدة، يمكن أن تدخل بسهولة في نقص البروتين”.

وفي بعض الحالات، يؤدي ذلك إلى عدم فقدان الوزن خلال الصيام المتقطع، بل إلى فقدان العضلات وتراكم الدهون.

وينصح كابيش عمومًا بعدم الصيام المتقطع للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. ويقول تينه-هاي كوليه، طبيب سكري “إذا كنت بصحة جيدة، فلن تستفيد من الصيام المتقطع، لا يمكنك تحقيق الأيض المثالي”.

ويضيف كوليه “يجب على مرضى السكري تعديل جرعة وتوقيت أدويتهم، وأن لا يمارسوا الصيام المتقطع إلا بعد استشارة طبيب”.

وينطبق الشيء نفسه على الأشخاص الذين يتناولون أدوية ارتفاع ضغط الدم، لأن فترات بين الوجبات يمكن أن تخفض ضغط الدم أيضًا.

وينصح كوليه بأنه “يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل والسرطان أيضًا تجنب الصيام المتقطع تمامًا”.

كما توصي المؤسسة الألمانية للقلب بعدم الصيام على الإطلاق في حالة قصور القلب.