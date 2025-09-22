زعيم المعارضة البريطانية السابق: “إن كانت لندن جادة بالاعتراف بفلسطين فعليها وقف التعاون الأمني والعسكري مع إسرائيل”

أكد زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين الأحد أن لندن لازالت تمد إسرائيل بالسلاح رغم اعتراف الحكومة رسميا بالدولة الفلسطينية، مطالبا لندن بإثبات جديتها بالأمر بالقطع الفوري للتعاون الأمني والعسكري مع إسرائيل.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر قال كوربين “حسب فهمنا فإن مكونات مقاتلة إف 35 التي يتم صنعها في بريطانيا لا زالت تصل إلى الإسرائيليين ليستمروا في قصف غزة“.

وأشار كوربين إلى أن هذا الملف مطروح بالفعل أمام مجلس العموم البريطاني الذي يشغل شخصيا أحد مقاعده.

وأشار كوربين إلى أن قواعد بريطانية في قبرص ومواقع أخرى يتم استخدامها من قبل إسرائيل لمواصلة عملياتها في غزة.

وطالب كوربين الذي كان زعيما للمعارضة في بريطانيا بين عامي 2015 و2020 بأن تضع لندن الإجراءات المناسبة التي تتوافق مع التصريحات الرسمية المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وأعلنت بريطانيا الأحد اعترافها بالدولة الفلسطينية بشكل رسمي، مع عدة دول أخرى على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك الأمريكية.