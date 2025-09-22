“طوفان الأقصى حقق للقضية الفلسطينية مالم يتصوره أحد”: منير شفيق

اعتبر المفكر الفلسطيني منير شفيق أن عملية (طوفان الأقصى) التي دشنتها حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) قبل نحو عامين قد حققت بالفعل للقضية الفلسطينية ما لم يتصوره أحد.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر قال شفيق “مائة بالمائة طوفان الأقصى حقق ما لم يتصوره أحد بالنسبة للقضية الفلسطينية فالقضية الفلسطينية أصبحت عالمية بكل ما تحمل الكلمة من معنى”.

هل هناك علاقة بين طوفان الاعترافات بدولة فلسطين وطوفان الأقصى؟ المفكر الفلسطيني منير شفيق يقرأ المشهد pic.twitter.com/iYcgGW1mt0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 21, 2025

وأضاف شفيق “أصبح الرأي العام العالمي ينظر للقضية الفلسطينية على أنها تمتلك عدالة شبه مطلقة والأهم بالمقابل أن هذا الرأي العام جعلته ينقلب على الكيان الصهيوني ويتحول من دولة مدللة عالميا من الرأي العام العالمي وخصوصا الأوروبي إلى دولة ترتكب الأن الجرائم وتقتل الأطفال وتجوع الأطفال وترتكب كل ما هو ممنوع في الحروب ومحرم دوليا”.

وأعلنت عدة دول بينها بريطانيا الأحد اعترافها بالدولة الفلسطينية بشكل رسمي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المنعقدة في مقر المنظمة الدولية في نيويورك الأمريكية.