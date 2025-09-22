كرّمه ريال مدريد وعانقه مبابي.. من يكون الفتى المغربي عبد الرحيم أوحيدا؟ (شاهد)

شهد ملعب البرنابيو لحظة مؤثرة، حين دخل الفتى المغربي عبد الرحيم أوحيدا، لإطلاق ركلة البداية في مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، في لفتة إنسانية من إدارة النادي تكريما له.

وأبدى كيليان مبابي دعمه للشاب المغربي عبر معانقته عدة مرات، في لحظة مؤثرة أظهرت الجانب الإنساني للنادي الإسباني ولاعبيه.

كرمه النادي الملكي ووقفت له جماهير البرنابيو.. ماذا نعرف عن الفتى المغربي عبد الرحيم أوحيدا؟#الجزيرة_مباشر #برنابيو pic.twitter.com/jWoTCtXDoX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 22, 2025

وكان أوحيدا قد حصد تعاطفا واسعا بعدما ظهر باكيا في مقطع فيديو عقب فقدانه عائلته في زلزال الحوز بالمغرب عام 2023، مرتديا قميص ريال مدريد.

حينها أعلن النادي الملكي تضامنه مع الفتى ودعاه للانتقال إلى إسبانيا، حيث ضمّه لأكاديمية النادي وساعده في استكمال دراسته، ليصبح اليوم رمزاً للأمل وتحدي الصعاب وسط الجماهير.