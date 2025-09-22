الأخبار|إسبانيا

كرّمه ريال مدريد وعانقه مبابي.. من يكون الفتى المغربي عبد الرحيم أوحيدا؟ (شاهد)

الفتى المغربي عبد الرحيم أوحيدا (مواقع إلكترونية)
الفتى المغربي عبد الرحيم أوحيدا (مواقع إلكترونية)

سيد توكل

Published On 22/9/2025
|
آخر تحديث: 01:52 PM (توقيت مكة)

شهد ملعب البرنابيو لحظة مؤثرة، حين دخل الفتى المغربي عبد الرحيم أوحيدا، لإطلاق ركلة البداية في مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، في لفتة إنسانية من إدارة النادي تكريما له.

وأبدى كيليان مبابي دعمه للشاب المغربي عبر معانقته عدة مرات، في لحظة مؤثرة أظهرت الجانب الإنساني للنادي الإسباني ولاعبيه.

وكان أوحيدا قد حصد تعاطفا واسعا بعدما ظهر باكيا في مقطع فيديو عقب فقدانه عائلته في زلزال الحوز بالمغرب عام 2023، مرتديا قميص ريال مدريد.

حينها أعلن النادي الملكي تضامنه مع الفتى ودعاه للانتقال إلى إسبانيا، حيث ضمّه لأكاديمية النادي وساعده في استكمال دراسته، ليصبح اليوم رمزاً للأمل وتحدي الصعاب وسط الجماهير.

المصدر: الجزيرة مباشر

