مدنيون وسط النيران.. الحرائق تتوسع في حمص والرياح تعاند رجال الإطفاء (فيديو)

فرق الإطفاء بالدفاع المدني السوري بالتعاون مع الأهالي، تكافح لإخماد الحريق (وسائل التواصل)
فرق الإطفاء بالدفاع المدني السوري بالتعاون مع الأهالي تكافح لإخماد الحريق (الخوذ البيضاء)

سيد توكل

Published On 22/9/2025
آخر تحديث: 03:25 PM (توقيت مكة)

انتشرت النيران بسرعة، اليوم الاثنين، ووصلت إلى منازل المدنيين في قرية حبنمرة بريف حمص الغربي، وسط سوريا، فيما تكافح فرق الإطفاء بالدفاع المدني وأفواج إطفاء الحراجي بالتعاون مع الأهالي، لإخماد الحريق لليوم الثالث على التوالي.

ويواجه رجال الإطفاء صعوبات كبيرة بسبب طبيعة المنطقة الوعرة وسرعة الرياح التي تزيد من اشتعال الشجيرات والأعشاب الجافة، مما يزيد من صعوبة السيطرة على الحريق.

وخلال فصل الصيف شهدت العديد من المحافظات، لا سيما ريف اللاذقية، حرائق غابات جراء ارتفاع درجات الحرارة، زادت من حدتها وصعوبة إخمادها كثافة الأشجار وسرعة الرياح والجفاف.

وفي يوليو/ تموز الماضي، اندلعت حرائق غابات بجبال محافظة اللاذقية استمرت 12 يوما ودمرت أكثر من 16 ألف هكتار من الغابات الحراجية، منها 2200 هكتار من الأراضي الزراعية، وأضرت بـ45 قرية، بينما بلغ عدد العائلات المتضررة نحو 1200 عائلة، وفق تقديرات رسمية.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

