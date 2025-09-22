مدنيون وسط النيران.. الحرائق تتوسع في حمص والرياح تعاند رجال الإطفاء (فيديو)

انتشرت النيران بسرعة، اليوم الاثنين، ووصلت إلى منازل المدنيين في قرية حبنمرة بريف حمص الغربي، وسط سوريا، فيما تكافح فرق الإطفاء بالدفاع المدني وأفواج إطفاء الحراجي بالتعاون مع الأهالي، لإخماد الحريق لليوم الثالث على التوالي.

تحديث صباحي حول الحريق الحراجي الكبير المندلع في الغابات بين قريتي الريحانية والسكرية بمنطقة ربيعة في ريف اللاذقية الشمال الشرقي، وعمليات استجابة فرق الإطفاء، صباح اليوم الاثنين 22 أيلول.

ويواجه رجال الإطفاء صعوبات كبيرة بسبب طبيعة المنطقة الوعرة وسرعة الرياح التي تزيد من اشتعال الشجيرات والأعشاب الجافة، مما يزيد من صعوبة السيطرة على الحريق.

انتشار سريع للنيران ووصلوها إلى منازل المدنيين في قرية حبنمرة بريف حمص الغربي اليوم الاثنين 22 أيلول فيما تكافح فرق الإطفاء بالدفاع المدني السوري وأفواج إطفاء الحراجي بالتعاون مع الأهالي لإخماد الحريق في المنطقة لليوم الثالث وسط صعوبات كبيرة بسبب طبيعة المنطقة الوعرة وسرعة…

وخلال فصل الصيف شهدت العديد من المحافظات، لا سيما ريف اللاذقية، حرائق غابات جراء ارتفاع درجات الحرارة، زادت من حدتها وصعوبة إخمادها كثافة الأشجار وسرعة الرياح والجفاف.

لحظات اشتعال النار في سيارة إطفاء وإصابة ثلاثة رجال الإطفاء اليوم الاثنين 22 أيلول خلال مكافحة حرائق الغابات في منطقة السكرية بجبل التركمان في ريف اللاذقية، وتواجه فرق الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء الحراجي تحديات كبيرة نتيجة وعورة التضاريس، وسرعة الرياح النشطة التي ساهمت في…

وفي يوليو/ تموز الماضي، اندلعت حرائق غابات بجبال محافظة اللاذقية استمرت 12 يوما ودمرت أكثر من 16 ألف هكتار من الغابات الحراجية، منها 2200 هكتار من الأراضي الزراعية، وأضرت بـ45 قرية، بينما بلغ عدد العائلات المتضررة نحو 1200 عائلة، وفق تقديرات رسمية.