بصاروخ “آر بي جي”.. المقاومة تقتنص ضابطا رفيعا في جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الرائد شاحار نتانيل بوزاغلو، البالغ من العمر 27 عامًا، من سكان مجدال هعيمق، خلال عملية عسكرية في شمال قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جيش الاحتلال قوله، إن بوزاغلو قتل خلال عملية نفذتها الفرقة 36 أمس داخل مدينة غزة، حيث أطلق مسلحون فلسطينيون صاروخًا من طراز “آر بي جي” على الدبابة التي كان بداخلها، ما أسفر عن مقتله على الفور، فيما لم يُصب باقي أفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا معه داخل الدبابة.

وتابعت هيئة البث نقلًا عن مصادر عسكرية، أنه في أعقاب الحادث، وصلت قوات كبيرة من الجيش إلى الموقع، وقامت بعزل المنطقة، في حين تم استدعاء طائرة هجومية قصفت مواقع اشتُبه بوجود مسلحين فيها.

ويُعد الرائد بوزاغلو أول قتيل إسرائيلي يُسجّل داخل مدينة غزة منذ بدء التوغل الإسرائيلي فيها. كما سبقت هذه الحادثة إصابة ضابط من لواء جفعاتي بجروح خطيرة، بعد أن حاول مسلح فلسطيني، كان مختبئًا بين أنقاض مبنى في غزة، تنفيذ عملية إطلاق نار وإطلاق صاروخ مضاد للدروع تجاه قوات من اللواء 401.

خسائر الاحتلال

وفي تطورات أخرى، قالت هيئة البث الإسرائيلية، أن الأسبوع الماضي شهد مقتل أربعة جنود إسرائيليين في عملية جنوب قطاع غزة، وتحديدًا في مدينة رفح، وهم: