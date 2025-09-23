دموع الفرح والحرية.. أسرة علاء عبد الفتاح تحتضنه بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي (شاهد)

في لحظة انتظرتها عائلته لسنوات، عاد الناشط السياسي المصري، علاء عبد الفتاح إلى منزله.

ولم تكن تلك لحظة عادية، بل مشهدًا إنسانيًا غمرته الدموع والعناق، بعد أكثر من 11 سنة من الاعتقال والغياب شبه المستمر.

An exceptionally kind day 💛 Alaa is free pic.twitter.com/nmg4oROSTi — Mona Seif (@Monasosh) September 22, 2025

وثقت شقيقته منى، صورا نشرتها على موقعها في منصة “إكس” وهي تحتضنه، رفقة والدتها بحرارة، وقد غلبتهما الدموع.

كان التلفزيون المصري الرسمي، قال ظهر يوم الاثنين، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر عفوا رئاسيا عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المقضي بها على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وعدد من المعتقلين.

كما شمل قرار العفو كلا من محمد عبدالخالق عبدالعزيز عبداللطيف ومنصور عبدالجابر على عبدالرازق.

وفي يوم 9 سبتمبر/أيلول الجاري، قالت بوابة الأهرام الحكومية المصرية، إن الرئيس السيسي، وجّه الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، ومن بينهم علاء عبد الفتاح.

وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان قدم التماسا للرئيس، للنظر في إصدار عفو رئاسي عن بعض المعتقلين. وتابعت أن هذا الالتماس جاء “استجابةً لمطالبات تلقاها المجلس من ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى أسرهم، والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية”.

محاكمة صورية

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن محاميه، خالد علي أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارا برفع اسم علاء عبد الفتاح من “قائمة الكيانات الإرهابية”.

واعتقلت السلطات المصرية علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر 2019، بعد مشاركته نصا كتبه شخص آخر يتهم فيه شرطيا بتعذيب أحد السجناء حتى الموت.

وبعد ذلك بعامين، حُكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة “نشر معلومات كاذبة”، وذلك في أعقاب محاكمة اعتبرتها والدته ليلى سويف “صورية”.

وأثار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أزمة علاء عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسية البريطانية، أكثر من مرة مع الرئيس السيسي، مطالبا بالإفراج الفوري عنه.

وكان ينبغي إطلاق سراح عبد الفتاح في نهاية سبتمبر من العام الماضي، باحتساب العامين اللذين قضاهما من الحبس الاحتياطي، لكن السلطات المصرية رفضت أن تأخذهما في الاعتبار.

ويُعَد علاء عبد الفتاح أحد أبرز ناشطي ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتم توقيفه في 2013، وحُكم عليه عام 2014 بالسجن 5 سنوات، عقب إدانته بـ”التجمهر والمشاركة في احتجاج غير مصرح به”.