دول غربية تعرض المساعدة في علاج مرضى من غزة في الضفة الغربية

عرضت أربعة وعشرون دولة غربية بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا المساعدة في علاج المرضى من قطاع غزة عبر نقلهم إلى الضفة الغربية .

وقالت الدول في بيان مشترك أصدرته كندا يوم الاثنين، إنها مستعدة لتقديم مساهمات أو طواقم طبية أو معدات وكل ما يلزم من أجل تقديم الرعاية اللازمة لمن سيتم نقلهم من القطاع إلى الضفة الغربية.

وناشدت الدول في بيانها إسرائيل بإعادة فتح الممر الطبي إلى الضفة الغربية حتى يمكن استئناف عمليات الإجلاء الطبي من غزة.

ونوه البيان إلى الحاجة الملحة لتوسيع نطاق علاج مرضى غزة مع استمرار تفاقم الكارثة الإنسانية بالقطاع.

كما شددت على ضرورة أن تقوم إسرائيل برفع القيود على توريد الأدوية والمعدات الطبية لقطاع غزة وفقا لمواثيق القانون الدولي.

وكانت النمسا وبلجيكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي وبولندا من بين الدول الأربع والعشرين الموقعة على البيان، بينما لم تدرج الولايات المتحدة ضمن الدول الموقعة.

تزامن البيان الغربي مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف البنى التحتية للمنشآت الطبية في قطاع غزة.

تيدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وفي منشور على موقع فايسبوك، قال إن الهجوم الذي شنته إسرائيل يوم الاثنين على مركز الرعاية الصحية الأولية التابع لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في مدينة غزة، أدى إلى تدمير المنشأة بالكامل، مشيراً إلى تقارير تتحدث عن إصابة عدد من العاملين الصحيين في الموقع.

وتابع أدهانوم أن هذا المركز من بين القلة المتبقية التي تواصل تقديم الخدمات الطبية في مدينة غزة، بما في ذلك خدمات التبرع بالدم، والفحوصات الطبية، ورعاية المصابين بالصدمات، وتوفير أدوية السرطان، وعلاج الأمراض المزمنة.

وطالب المدير العام لمنظمة الصحة بالوقف الفوري لإطلاق النار واستهداف المرافق الصحية، محذراً من أن استمرار تدمير المرافق في مدينة غزة سيؤدي بلا شك إلى سقوط المزيد من الضحايا، وسيساهم في تفاقم الضغط الهائل على المستشفيات المكتظة في جنوب القطاع.