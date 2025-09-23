وفاة عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام للسعودية ورئيس هيئة كبار العلماء

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، اليوم الثلاثاء.

وأوضح الديوان، وفق وكالة الأنباء السعودية، أن صلاة الجنازة ستقام في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض بعد صلاة عصر اليوم.

واضاف الديوان أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجه “بأن تقام صلاة الغائب أيضًا في المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة وجميع مساجد المملكة بعد صلاة العصر هذا اليوم”.

مسيرة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

وكان الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، المولود في الرياض عام 1362 هـ (الموافق 1941)، تخرج في كلية الشريعة بالرياض عام 1384هـ بعد دراسة العلوم الشرعية واللغة العربية، وينتمي لأسرة عرفت بصدارتها العلمية والدينية لعقود طويلة.

ومارس الشيخ عبد العزيز التدريس في عدة مؤسسات تعليمية، من بينها معهد إمام الدعوة العلمي، وكلية الشريعة في الرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث عمل أستاذا مشاركا فيها وفي المعهد العالي للقضاء بالرياض.

وتم تعيين الشيخ عبد العزيز آل الشيخ عضوا في مجلس هئة كبار العلماء 1407هـ، وأصبح عضوا في اللجنة الدائمة للإفتاء عام 1412، ثم صار نائبا للمفتي العام للمملكة في 1416هـ، ثم مفتيا ورئيسا لهيئة كبار العلماء بالمملكة عام 1420هـ.