قصار القامة يتسابقون في “ربيع حماة”.. وفرحة لا توصف على خط النهاية (شاهد)

نظّمت الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية في محافظة حماة، سباقًا رياضيًا لذوي الاحتياجات الخاصة من فئة قصار القامة، ضمن فعاليات مهرجان “ربيع حماة”، وذلك بهدف دمجهم في الأنشطة المجتمعية وتعزيز دورهم في الرياضة والمجتمع.

وقالت إحدى المنظمات “نحن في الجمعية ندعم المبادرات المجتمعية، واليوم دعمنا مبادرة قصار القامة، حيث وفرنا لهم الماء والوجبات الخفيفة لمنحهم الطاقة خلال السباق”.

“كانت لنا فرحة لا توصف”

وعبّر عدد من المشاركين عن سعادتهم بالمشاركة، إذ قال أحدهم “كانت لنا فرحة لا توصف، وأثبتنا أن الرياضة ليست حكرًا على الآخرين، بل نحن أيضًا قادرون على ممارستها”.

وأضاف مشارك آخر “شاركنا في الماراثون لنُعرّف الناس على قصار القامة في سوريا والوطن العربي، فقامَتنا فخر لنا”.

وتُعرّف حالة قِصر القامة بأنها انخفاض الطول عن المعدل الطبيعي نتيجة أسباب وراثية أو طبية، وتُصنّف بعض الحالات تحت ما يُعرف بـ”القزامة” ( Dwarfism)، حيث لا يتجاوز طول الشخص غالبًا 125–140 سم.

التحديات والصعاب

ورغم التحديات، يعيش الكثير من قصار القامة حياة طبيعية وحققوا إنجازات بارزة في مجالات مختلفة مثل الرياضة، الفن، الإعلام، والسياسة.

وتبقى أبرز التحديات الاجتماعية التي تواجه قصار القامة، تتمثل في الصور النمطية والتمييز، وهو ما تعمل مثل هذه المبادرات على كسره وتعزيز دمجهم في المجتمع.