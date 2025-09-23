ما هي “عقوبات قيصر” التي طالب الرئيس السوري أحمد الشرع واشنطن برفعها؟

في أول زيارة لرئيس سوري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ نحو 6 عقود، جدد الرئيس أحمد الشرع أمس الاثنين دعوته لواشنطن برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده بموجب قانون قيصر لعام 2019، فمن هو قيصر، وما هي عقوبات هذا القانون؟

قيصر.. المصور العسكري السابق

سُمِّي قانون “قيصر” نسبةً إلى مصوّر عسكري سوري منشق، سرّب آلاف الصور التي توثّق عمليات تعذيب وقتل ممنهجة داخل مراكز احتجاز تابعة لأجهزة أمن النظام السوري السابق، وكشفت جانبًا من الانتهاكات الواسعة التي تُرتكب بحق المعتقلين في أقبية وسجون نظام الأسد.

وكشف قيصر عن هويته في مقابلة مع الجزيرة في فبراير/شباط الماضي، وهو المساعد أول فريد المذهان، رئيس قسم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في العاصمة السورية دمشق، وينحدر من مدينة درعا جنوبي البلاد، وهو منفذ أكبر عملية تسريب لجرائم الرئيس المخلوع بشار الأسد بحق المعتقلين السوريين.

وروى المذهان تفاصيل مثيرة عن رحلة جمع الأدلة والبيانات التي سربها خارج سوريا وشكلت نواة ملفات قيصر، حيث شكّلت هذه الصور شهادة دامغة على جرائم النظام السوري السابق ضد الإنسانية، ما دفع الكونغرس الأمريكي إلى إقرار القانون عام 2019 لمعاقبتهم على تلك الانتهاكات.

قانون لوقف إبادة الشعب السوري

شرع قانون “قيصر” بهدف وقف الجرائم التي ارتكبها النظام السوري السابق ضد الشعب، كما ورد في القانون، والعمل على دفع التوصل إلى تسوية سياسية عبر التفاوض، بالإضافة إلى محاسبة منتهكي حقوق الإنسان على جرائمهم، وتعزيز المساءلة الدولية تجاه الانتهاكات في سوريا.

ما هي العقوبات؟

يفرض قانون قيصر الأمريكي عقوبات على كل من يشارك في مشاريع إعادة الإعمار التي يستفيد منها النظام السوري، أو يتورط في انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها التعذيب واستخدام الأسلحة الكيميائية، أو يقدّم دعمًا مباشرا لنظام الأسد.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية ومنع دخول الأراضي الأمريكية، إضافة إلى عقوبات ثانوية تطال المؤسسات الأجنبية التي تعمل على تسهيل صفقات ذات أهمية لصالح النظام.

ويستثني القانون المعاملات الإنسانية المتعلقة بالغذاء والدواء والمستلزمات الطبية، فيما تُلزم الإدارة الأمريكية برفع تقارير دورية إلى الكونغرس حول آليات تنفيذ تلك المعاملات.

تعقيد الاستثمار

تسببت العقوبات المفروضة على النظام السوري في تعقيد للاستثمارات وأعمال إعادة الإعمار والمعاملات المالية، وخصوصا بالنسبة للشركات والمستثمرين الأجانب الحريصين على تجنّب أي مشاكل مع النظام المالي الأمريكي.

وفي كلمته على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، قال الرئيس السوري أحمد الشرع: “العقوبات المفروضة على نظام الأسد لم تعد مبررة، والسوريون باتوا يرون أنها تستهدفهم بشكل مباشر”، مضيفًا: “أمامنا مهمة كبيرة لبناء الاقتصاد”، فمن يمكنه رفع تلك العقوبات عن سوريا؟

صلاحيات ترامب تجاه قانون قيصر

يمكن للرئيس الأمريكي إصدار إعفاءات مؤقتة من القانون، وهو ما قامت به إدارة ترامب في 23 مايو/أيار 2025، ولكن لأن القانون أقرّه الكونغرس، فهذا يعني أن رفع كامل القيود على النظام السوري سيحتاج على الأرجح إلى تشريع جديد من الكونغرس.