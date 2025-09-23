مظاهرات في لوس أنجلوس دعما لغزة وتضامنا مع أسطول الصمود (فيديو)

تجمع عشرات من المتضامنين المنتمين لمنظمات فلسطينية وأمريكية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، دعماً للشعب الفلسطيني مطالبين بوقف حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، ووقف المجازر بحق أطفال غزة.

رفع المشاركون لافتات وشعارات تندد بالحصار المفروض على غزة، وتطالب بوقف القصف، وإيصال المساعدات الإنسانية فوراً، وفتح المعابر.

كما أعرب المتظاهرون عن تضامنهم مع أسطول الصمود العالمي الذي أبحر نهاية شهر أغسطس/آب من برشلونة الإسبانية إلى غزة متحدياً التهديدات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إنه “لن يُسمح لسفن أسطول الصمود بدخول منطقة قتال نشطة وانتهاك الحصار البحري القانوني”.

كما دعت الوزارة في بيان آخر “سفن أسطول الصمود إلى الرسو في ميناء عسقلان وتفريغ حمولتها حيث ستُنقل المساعدات بشكل منسق إلى قطاع غزة”.

ويضم أسطول الصمود نحو 50 سفينة من دول عدة. ووفقاً لموقع متابعة تحرك السفن الخاصة بالأسطول، تقترب أغلبية السفن المشاركة من الوصول إلى جزيرة كريت اليونانية من جهة الغرب، شمال السواحل الليبية، في حين يقترب عدد أقل من السفن من الجهة الشمالية للجزيرة.