هجوم حاد على نتنياهو ونداء عاجل.. أبرز ما ورد في كلمة أردوغان أمام الأمم المتحدة (فيديو)

ركز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل ووقف الحرب والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

“إبادة جماعية على الهواء مباشرة”

وقال أردوغان إن ما يجري في غزة ليس حربا بين طرفين، بل “غزو وإبادة جماعية وسياسة مذبحة جماعية”، مؤكدا أن القيادة الإسرائيلية “خرجت عن السيطرة بالكامل” بعد الهجوم الذي طال دولة قطر مؤخرا.

وأضاف أن “الإبادة الجارية في غزة تبث على الهواء مباشرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي”، مشيرا إلى أن الصحفيين قتلوا بشكل متعمد، وأن المعابر أغلقت تماما، ما حوّل القطاع إلى “مكان غير صالح للحياة”.

واستعرض أردوغان مشاهد مأساوية من داخل غزة، قائلا “يتم بتر أيدي الأطفال دون تخدير.. لم نشهد مثل هذا المستوى من سفك الدماء من قبل”.

وأردف “أتحدث بقلب ينزف دما بسبب الأطفال في غزة.. طفل يقتل على يد إسرائيل في كل ساعة وهم ليسوا مجرد أرقام”، مشددا على أن سكان القطاع “يموتون بالتجويع أيضا وليس فقط بالأسلحة”.

دعوة للمحاسبة الدولية

وطالب الرئيس التركي بمحاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية أمام القانون الدولي، محذرا من أن “كل من يصمت عما يجري في غزة هو متواطئ في هذه الجريمة”. وقال “هل يوجد منطق يبرر هذه الوحشية الإسرائيلية؟”.

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “لا يكترث بالسلام ولا حتى بتأمين الإفراج عن الرهائن”، مشيرا إلى أن “إسرائيل تدمر غزة بذريعة حماس، لكن إذا كان الأمر كذلك فلماذا تفعل الشيء نفسه في الضفة الغربية حيث لا وجود للحركة؟”.

امتداد إقليمي للهجمات

ولفت أردوغان إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية لم تقتصر على غزة، بل طالت سوريا ولبنان واليمن، ومؤخرا استهدفت وفدا في قطر كان يشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار، معتبرا أن هذه الممارسات تؤكد أن “إسرائيل لا تبحث عن سلام بل تواصل سياسة التوسع والعدوان”.

دعوة للاعتراف بفلسطين

وتابع أردوغان قائلا “أقف على هذه المنصة إلى جانب 86 مليون مواطن تركي، وأقف أيضا لأمثل الشعب الفلسطيني الذي تسكت أصواته”، معبرا عن أسفه لغياب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن الجلسة “في وقت يتزايد فيه عدد الدول التي تعترف بفلسطين“.

ودعا المجتمع الدولي بأسره إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أن ذلك يمثل خطوة أساسية نحو العدالة والسلام.

نداء عاجل لوقف النار

واختتم الرئيس التركي كلمته بالتشديد على أن “الإبادة الجماعية مستمرة في غزة حتى في الوقت الذي نجتمع فيه هنا”، مضيفا “يجب أن نعمل جميعا من أجل وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، فلا يمكن لأي ضمير إنساني أن يقبل استمرار هذه المأساة”.

