وزير الخارجية البلجيكي: هذه شروطنا للاعتراف الكامل بدولة فلسطين (فيديو)

قال ماكسيم بريفو، وزير الخارجية البلجيكي، في مقابلة مع قناة “الجزيرة مباشر”، إن بلجيكا توجه من خلال اعترافها بالدولة الفلسطينية رسالة دبلوماسية تنضم بها إلى عدد متزايد من الدول التي اتخذت الخطوة ذاتها، في تأكيد على إنسانية الشعب الفلسطيني الذي يعاني من أوضاع مأساوية، تشمل المجاعة والعنف اليومي، إلى جانب سياسات إسرائيل التوسعية ببناء المستوطنات، وسعيها لضم أراض في القدس والضفة الغربية، واستمرار الاحتلال العسكري لقطاع غزة.

وأضاف بريفو أن بلجيكا لا تعتبر هذا الاعتراف مكافأة لحركة “حماس“، موضحاً أن الاعتراف هو خطوة دبلوماسية رسمية، بينما ستأتي الخطوات الشكلية والتنفيذية على مستوى رئاسة الوزراء في وقت لاحق. وأشار إلى أن تفعيل هذا الاعتراف سيكون مشروطاً بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى “حماس” في غزة، وألا يكون للحركة دور في حكم القطاع بعد انتهاء الحرب.

كما أكد وزير الخارجية البلجيكي أن بلاده أبدت منذ وقت مبكر اهتماماً كبيراً بالأوضاع في غزة، وكانت من أوائل الدول التي شاركت في عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية، متحدية الحصار البري المفروض، كما ساهمت أيضاً في عمليات إجلاء المرضى والمصابين من القطاع.

ولفت إلى أن بلجيكا من الدول القليلة التي فرضت عقوبات على إسرائيل، شملت منع دخول بضائع منتجة داخل المستوطنات، ومنع دخول وزراء إسرائيليين إلى الأراضي البلجيكية، داعياً في الوقت نفسه الاتحاد الأوروبي إلى تبني مواقف مماثلة ومشاركة بلجيكا هذه العقوبات.

وفي رده على تصريحات بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي قال فيها إنه “لن تكون هناك دولة فلسطينية”، قال بريفو: “تصرفات نتنياهو غير مقبولة، وأعتبرها وصمة عار؛ لأنها استمرار لنهج العنف”.

وأضاف: “نحن اليوم نعيش في إطار علاقات تحكمها القوانين الدولية، لكن إسرائيل لا تبدي أي احترام لهذا القانون، رغم الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني”.

وشدد بريفو على أن التغاضي عن الانتهاكات الجارية في قطاع غزة لم يعد مقبولاً، مشيراً إلى أن الاعتراف الدولي المتزايد بدولة فلسطين هو رسالة قوية لإسرائيل تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره