بيان مشترك لقادة عرب ومسلمين عقب اجتماعهم مع ترامب

جدد قادة عرب ومسلمون، في بيان مشترك، الأربعاء، عقب اجتماعهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأكيد الموقف الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين، وشددوا على ضرورة السماح بعودة المغادرين منهم إلى ديارهم.

وأكد البيان أهمية إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار بما يضمن إطلاق سراح “الرهائن” وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأوضح المشاركون في الاجتماع التزامهم بالتعاون مع الرئيس ترامب، مشيرين إلى “أهمية قيادته من أجل إنهاء الحرب وفتح آفاق لسلام عادل ودائم”.

كما شددوا على ضرورة وضع تفاصيل خطة لتحقيق الاستقرار في غزة وضمان استقرار الضفة الغربية وحماية المقدسات في القدس.

وأعرب القادة عن دعمهم لجهود الإصلاح ضمن السلطة الفلسطينية، ودعوا إلى وضع خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة.

كما أكد البيان ضرورة وضع ترتيبات أمنية في القطاع بمساعدة دولية تدعم القيادة الفلسطينية.

وكان ترامب قال أثناء خروجه من قاعة اللقاء، إن “اجتماعي مع قادة عرب ومسلمين بشأن غزة كان عظيما، هذا أهم اجتماع أعقده، لأننا سننهي شيئا كان من المفترض ألا يحدث”، دون تفاصيل.

من جهته، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاجتماع بترامب بشأن غزة بأنه كان “مثمرا للغاية”.

وحضر الاجتماع، الرئيس أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وملك الأردن عبد الله الثاني، ورئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو، ورئيسا وزراء باكستان محمد شهباز شريف، ومصر مصطفى مدبولي، ووزيرا خارجية السعودية فيصل بن فرحان، والإمارات عبد الله بن زايد.