“الأكسجين الأخير”.. الهلال الأحمر في غزة يحذر من كارثة وشيكة بمستشفى القدس
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، توقف محطة الأكسجين الخاصة بمستشفى القدس التابع لها في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، إثر تعرضها لإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت الجمعية، إلى أن المستشفى يعتمد حاليا على أسطوانات أكسجين معبأة مسبقا، والتي تكفي لمدة 3 أيام فقط، ما يهدد حياة المرضى بشكل مباشر.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر في بيان على موقعها في منصة “إكس” أن آليات الاحتلال تتواجد عند البوابة الجنوبية للمستشفى وتمنع الدخول والخروج منه.
كما حذرت من خطورة الأوضاع في محيط المستشفى، ما يهدد سلامة المرضى والطواقم الطبية.
وأكدت ضرورة أن تكون المستشفيات ملاذاً آمناً للمدنيين وتتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.
وطالبت جمعية الهلال الأحمر، المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري لحماية الطواقم الطبية والمرضى داخل المستشفى.
“على وشك الانهيار التام”
كانت وزارة الصحة في قطاع غزة، حذرت يوم الثلاثاء، من أن المستشفيات العاملة في القطاع مهددة بالتوقف الكامل خلال أيام قليلة جراء نفاد الوقود، مما يضع حياة آلاف المرضى والجرحى على المحك.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي عاجل، إن أزمة نقص الوقود دخلت مرحلة “غاية في الخطورة”، حيث لم تعد الإجراءات الفنية والهندسية لجدولة فترات التشغيل مجدية في ظل توقف الإمدادات.
وأكدت الوزارة أن توقف الأقسام الحيوية في المستشفيات يعني “كارثة إنسانية لا يمكن توقع نتائجها”، مجددة النداء العاجل إلى المجتمع الدولي والجهات المعنية للتدخل الفوري لضمان تزويد المرافق الطبية بالوقود.