الكرملين يرد على ترامب: روسيا دب وليست نمرا

قلل الكرملين اليوم الأربعاء من شأن تعليق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيه روسيا بأنها “نمر من ورق”، وقال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقدر جهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء إن “روسيا دب وليست نمرا”، مضيفا أنه “لا وجود لشيء اسمه دب من ورق”.

واضاف بيسكوف في مقابلة إذاعية، ردا على تعليقات ترامب، أن “القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا ومسار الحرب على الجبهة واضح”.

وأكد بيسكوف أن “استقرار الاقتصاد الروسي مضمون”.

وتابع بيسكوف قائلا “نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة لضمان مصالحنا وتحقيق الأهداف التي حددها رئيس بلادنا منذ البداية. ونفعل ذلك من أجل حاضر بلادنا ومستقبلها، ولأجيال كثيرة مقبلة. وبالتالي لا بديل لدينا”.

موقف مختلف لترامب

وكان ترامب قال أمس الثلاثاء إن أوكرانيا قادرة على استعادة كل أراضيها من روسيا، في تغيير جذري لموقفه السابق الرافض لثوابت كييف بعدم التنازل عن أي أراض لموسكو.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشيال عقب لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في وضع يسمح لها بالقتال والانتصار واستعادة أوكرانيا بالكامل”.

وقلّل ترامب من شأن روسيا التي وصفها بأنها “نمر من ورق” وتعاني اقتصاديا، واعتبر أن الأوكرانيين قادرون على استعادة بلادهم بالكامل”، وربّما الذهاب أبعد من ذلك”.

“إسقاط الطائرات التي تنتهك المجال الجوي”

وأتت هذه التصريحات عقب انتهاكات جوية عدة سجّلت مؤخرا لأجواء دول في حلف شمال الأطلسي بطائرات مقاتلة ومسيّرات، وحملت قيادة الحلف روسيا مسؤولية هذه الانتهاكات.

وفي حين اعتبر ترامب أنه يتعيّن على دول الحلف أن تسقط الطائرات الروسية التي تنتهك مجالها الجوي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الثلاثاء إنها ناقشت الانتهاكات مع الرئيس الأميركي.

ووصفت فون دير لايين الانتهاكات الجوية بأنها “استفزازات الكرملين”.

وقالت فون دير لايين إنها اتّفقت مع ترامب على ضرورة “وضع حد لعائدات روسيا من الوقود الأحفوري، وبسرعة” للضغط على موسكو في حرب أوكرانيا، مشيرة إلى خطط أعلنها الاتحاد الأوروبي لتسريع الجهود لوقف كل مشترياته من النفط الروسي.

وشكر زيلينسكي ترامب على “جهوده الشخصية لوقف هذه الحرب”، وكرّر دعوة ترامب للدول الأوروبية للتوقف عن شراء النفط الروسي.