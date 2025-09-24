“استياء شديد” من التصريحات الإسرائيلية.. رئيس وزراء اليابان: الاعتراف بدولة فلسطين مسألة وقت

أكد رئيس الوزراء الياباني (شيغيرو إيشيبا) في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة، أن اعتراف طوكيو بدولة فلسطين مسألة وقت فقط، معربا عن “استيائه الشديد” من التصريحات الأخيرة لمسؤولين إسرائيليين.

وقال إيشيبا في كلمته مساء أمس “أشعر باستياء كبير من تصريحات مسؤولين كبار في الحكومة الاسرائيلية الذين يبدو أنهم يرفضون بشكل قاطع فكرة قيام دولة فلسطينية”.

وأضاف “بالنسبة لبلدنا، المسألة لا تتعلق بما إذا كان ينبغي الاعتراف بدولة فلسطينية، بل متى سيحصل ذلك. إن الإجراءات الأحادية الجانب المتواصلة من جانب الحكومة الإسرائيلية غير مقبولة”.

اتخاذ إجراءات إضافية

وشرح رئيس الوزراء الياباني وقال “أود أن أؤكد بشكل واضح أنه إذا أعاقت أي تدابير جديدة تحقيق حل الدولتين، فستضطر اليابان إلى اتخاذ إجراءات إضافية ردا على ذلك”.

وأتت سلسلة الاعترافات الأخيرة في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة حيث لم تُخفِ الحكومة الإسرائيلية رغبتها في ضم أراض فلسطينية، تزامنا مع بدء هجوم عسكري إسرائيلي واسع النطاق على مدينة غزة.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاعتراف بدولة فلسطين يشكّل “مكافأة على الفظائع التي ارتكبتها حماس” على حد قوله، فيما تعد اليابان العضو في مجموعة السبع، حليفا كبيرا للولايات المتحدة.

وبين الدول الآسيوية، رفضت كوريا الجنوبية وسنغافورة الاعتراف بدولة فلسطين.

الدمار في غزة

وأشار رئيس الوزراء الياباني، خلال كلمته إلى ما وصفه ب”الإرهاب الذي مارسته حماس” على حد وصفه، والدمار الذي يشهده اليوم في غزة وقال إن ذلك “آلم الكثيرين بشدة”.

واعتبر “أن الأهم هو أن تتمكن دولة فلسطين من العيش بشكل مستدام، والتعايش بسلام مع إسرائيل“.

وأضاف “ندعو دولة فلسطين إلى الاضطلاع بدورها كعضو مسؤول في المجتمع الدولي. ويجب على الجانب الفلسطيني إرساء نظام حكم يضمن المسؤولية”.

واعترفت فرنسا ودول أخرى، منها المملكة المتحدة وكندا، بدولة فلسطين يوم الاثنين، في محاولة لزيادة الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ قرابة السنتين.

وبحسب تعداد لوكالة فرانس برس، باتت 150 دولة على الأقل من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين.