بزشكيان يشن هجوما حادا على إسرائيل وأمريكا أمام الأمم المتحدة (فيديو)

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي.

وتناول بزشكيان في كلمته أمام الجمعية الموقف الإيراني من عدد من القضايا الدولية والإقليمية، موجها انتقادات حادة لإسرائيل والولايات المتحدة على خلفية ما وصفه بـ”العدوان والانتهاكات الجسيمة” في المنطقة.

وقال بزشكيان “أعلن مجددا أمام هذه الجمعية أن إيران لم تسع أبدا ولن تسعى إلى صنع قنبلة نووية، فنحن لا نريد أسلحة نووية، وذلك التزام مبدئي نابع من توجيه قائدنا الأعلى”.

“ازدواجية” المعايير الدولية

وتوقف الرئيس الإيراني عند معاناة شعوب المنطقة خلال السنوات الأخيرة، قائلا إن العالم شهد “إبادة جماعية في غزة، وانتهاك سيادة لبنان وسوريا، والقتل المستمر لشعب اليمن“، معتبرا أن هذه الأحداث تعكس ازدواجية المعايير الدولية.

وأضاف “65 ألف مدني بريء قتلوا في غزة، وحرموا من الغذاء والمياه الصالحة للشرب والأدوية، فيما استهدف الصحفيون والعلماء وقادة الدول، وهذا يبرهن أن ما تقوم به إسرائيل هو عدوان وإكراه وتنمر”.

وانتقد بزشكيان بشدة الضربات الجوية التي قال إن “النظام الصهيوني والأمريكي” شنها على مدن إيرانية، واصفا إياها بأنها “خيانة واضحة للدبلوماسية وانتهاك صارخ لأدنى معايير القانون الدولي”، مضيفا أن تلك الهجمات استهدفت حتى النخبة العلمية والفكرية في بلاده. وحذر من أن السكوت عن هذه الأفعال “سيجعلها تنتشر حول العالم وتهدد الأمن والسلام الدوليين”.

كما عبر الرئيس الإيراني عن “تضامن بلاده حكومة وشعبا مع الدوحة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أراضيها”، مؤكدا أن ما تتعرض له قطر يدخل في سياق محاولات إسرائيل “فرض منطقها بالقوة بعد أن تجاوزت حدود التطبيع”.

وأضاف أن الخرائط التي يطرحها بعض قادة إسرائيل لما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى” تكشف “نوايا خبيثة تجاه المنطقة بأسرها”.

وفي الشأن الإقليمي، أعلن بزشكيان دعم بلاده لعملية السلام الجارية بين أذربيجان وأرمينيا، معبرا عن أمله أن تسفر عن نتائج دائمة تسهم في تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الرئيس الإيراني أن مستقبل المنطقة والعالم يجب أن يقوم على “التعاون والثقة والتنمية المشتركة”، منتقدا الدول التي وصفها بأنها “تزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة بقبول أكاذيب إسرائيل واستهداف إيران”.