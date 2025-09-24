بعد اجتماعه بقادة عرب ومسلمين.. ترامب يلوح بنتائج عظيمة والتفاصيل معلقة

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من قادة عرب ومسلمين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ملف الحرب في غزة، من أجل وقف الحرب وإعادة الأسرى.

اللقاء جمع ترامب مع قادة دول عدة بينها قطر ومصر والسعودية والأردن والإمارات وتركيا وإندونيسيا وباكستان.

🔴 #ترامب خلال اجتماعه بالقادة العرب والمسلمين: هذا الاجتماع هو الأهم بالنسبة لي لأننا سنضع حدا لهذه الحرب 📌 سأتحدث مع #نتنياهو ونريد وضع حد للحرب وإطلاق سراح الرهائن 📌 نجتمع مع قادة من دول العالم الإسلامي والعربي بشأن #غزة من أجل وقف الحرب وإعادة الرهائن 🔴 أمير دولة #قطر… pic.twitter.com/5OyEdpYepe — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 23, 2025

وفي مستهل اجتماعه شدد ترامب على أن الاجتماع هو الأهم بالنسبة له، لأنه سيناقش وضع حد للحرب الدائرة منذ نحو سنتين تقريبًا.

وأضاف أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، بشأن وضع حد للحرب وإطلاق سراح الأسرى.

لاحقًا علق ترامب بالقول: إن اجتماعه مع قادة عرب ومسلمين بشأن غزة كان عظيمًا، دون مزيد من التفاصيل حول مخرجات اللقاء أو ما تم التوصل إليه.

وعقب انتهاء كلمة ترامب، تحدث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قائلاً إن “الوضع سيئ في غزة، ونحن هنا لنلتقي بك ولفعل كل ما بوسعنا لوضع حد لهذه الحرب واستعادة الرهائن”. وأضاف “نعوّل على قيادة ترامب لوضع حد للحرب ومساعدة سكان غزة”.

عاجل | 📌 الرئيس التركي: لقاء #ترامب مع دول إسلامية بشأن #غزة كان مثمرا للغاية 📌 ترامب: اجتماعي مع قادة عرب ومسلمين بشأن غزة كان عظيما #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/DGLkTJZebO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 23, 2025

بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة دول إسلامية بشأن غزة كان “مثمرًا للغاية”. وفي حديثه للصحفيين في نيويورك عقب الاجتماع، قال أردوغان إنه سيجري نشر بيان مشترك صادر عن الاجتماع وإنه “مسرور” بنتائجه، لكنه لم يخض في التفاصيل.

مقترح لإنهاء الحرب

ذكر موقع (أكسيوس) في وقت سابق أن ترامب سيقدم لزعماء مجموعة الدول هذه “مقترحا للسلام ومستقبل الحكم في غزة بعد الحرب”.

وبالإضافة إلى تحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب، توقع أكسيوس أن يناقش ترامب مبادئ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع ومستقبل الحكم فيه بعد انتهاء الحرب دون مشاركة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف الموقع أن الولايات المتحدة تريد أيضا من الدول العربية والإسلامية الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى غزة للمساعدة في انسحاب إسرائيل وتوفير تمويل عربي وإسلامي للمرحلة الانتقالية وإعادة الإعمار.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث في كلمته المطولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مواضيع عدة بينها الحرب في غزة .

وأكد ترامب على ضرورة إنهاء الحرب في غزة “الآن”، داعيا إلى التفاوض على اتفاق سلام وإطلاق سراح “جميع الرهائن أحياء وأمواتا”.

وقال “لا نريد أن نعيد بعض الرهائن فقط بل جميعهم وبأسرع وقت”، مشددا على أن من يدعمون السلام يجب أن يتوحدوا في المطالبة بالإفراج عنهم فورا.

وحذر من أن منح الجوائز لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو الاستسلام لها سيؤدي إلى نتائج كارثية، مضيفا “هناك من يسعى للاعتراف بدولة فلسطينية بشكل أحادي، وكأنهم يشجعون على استمرار الصراع. ستكون المكافآت كبيرة جدا لإرهابيي حماس على أعمالهم الوحشية”.