تحليق مشبوه فوق “أسطول الصمود”… والطوارئ مفعلة في وجه الترهيب الصامت (فيديو)

أكد أسطول الصمود المغاربي أنه فعّل بروتوكول الطوارئ على جميع سفنه، عقب تحليق مكثف لطائرات مسيّرة مجهولة الهوية، وإطلاق أربع مقذوفات قرب إحدى السفن، دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية، خلال إبحار السفن في المتوسط باتجاه غزة.

وأشار بيان منفصل لأسطول الصمود المغاربي إلى أن 12 طائرة مسيّرة حلّقت على مسافة قصيرة فوق سفينة “ألما”.

من جهتها، قالت اللجنة الدولية لكسر الحصار على غزة في بيان، إن هناك تحليقًا مكثفًا لطائرات مسيرة فوق الأسطول العالمي، وتم رصد 15 مسيرة فوق سفينة “ألما” و5 أخرى فوق سفينة “دير ياسين”.

وأضافت أن السفينتين “يولارا” و”أوهوايلا” تعرضتا لإطلاق مقذوفات قابلة للاشتعال.

وذكرت مراسلة الجزيرة مباشر أن مادة تحمل “رائحة البارود” سقطت على قاربين لأسطول الصمود دون وقوع إصابات بعد تحليق مكثف لعدد من الطائرات المسيرة، ما عزز المخاوف من هجمات غير مباشرة تهدف إلى الترهيب وبثّ الفوضى.

وفي وقت سابق، نشر أسطول الصمود على موقع إنستغرام ما قال إنه ، فيديو لإحدى الانفجارات التي وقعت قرب أسطول الصمود، وتم تصويره من قارب “سبيكتر”.

وأضاف أن سفنه تعرضت لتشويش على الاتصالات، وتحليق طائرات مسيّرة على مسافات قريبة، وسط ما وصفوه بـ”عمليات نفسية مستمرة”، مؤكدين في بيان لهم: “لن نستسلم مهما اشتدت المحاولات لثنينا عن الوصول إلى وجهتنا.”