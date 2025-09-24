ترامب: أوكرانيا قادرة على القتال واستعادة أراضيها كاملة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، قادرة على استعادة أراضيها كاملة إلى وضعها الأصلي مع الوقت والصبر والدعم المالي.

وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال الثلاثاء “بعد أن تعرفت على الوضع العسكري والاقتصادي بين أوكرانيا وروسيا وفهمته فهما كاملا، وبعد أن رأيت المتاعب الاقتصادية التي تسببها لروسيا، أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، قادرة على القتال واستعادة أراضيها كاملة”.

وأضاف أن “الحدود الأصلية التي انطلقت منها هذه الحرب تصبح خيارا واردا إذا تم دعم أوكرانيا باستمرار”، مشيرا إلى أن روسيا “خاضت حربا بلا هدف لمدة ثلاث سنوات ونصف، بينما كان من المفترض أن تستعاد الأراضي بسرعة خلال أيام قليلة”.

ووصف ترامب الوضع الروسي بأنه يُظهر موسكو وكأنها “نمر من ورق”، موضحا أن “سكان المدن الكبرى في روسيا يواجهون صعوبات اقتصادية حادة، من نقص الوقود إلى ضغوط اقتصادية ناجمة عن الحرب”، بينما أوكرانيا “تتمتع بروح قتالية عظيمة تتطور باستمرار”.

وأكد أن هذا يتيح لأوكرانيا فرصة استعادة أراضيها، وربما الذهاب إلى أبعد من ذلك.

وتابع ترامب “بوتين وروسيا في ورطة اقتصادية كبيرة، وهذا هو الوقت المناسب لأوكرانيا للتحرك”، معربا عن أمله في التوفيق لكلا البلدين.

وأضاف “سنواصل توريد الأسلحة إلى الناتو ليفعل بها ما يشاء. بالتوفيق للجميع”.