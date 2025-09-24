ترامب غاضب.. والبيت الأبيض يتوعد بعد حادثة السلم الكهربائي (شاهد)

دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأميركي، كارولين ليفيت، الثلاثاء إلى “فصل فوري” لأي شخص قد يكون تسبّب بتوقف مفاجئ لسلّم كهربائي لدى وصول الرئيس دونالد ترامب إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

If someone at the UN intentionally stopped the escalator as the President and First Lady were stepping on, they need to be fired and investigated immediately. The Times reported this on Sunday.👇 pic.twitter.com/NitsWbGYG0 — Karoline Leavitt (@PressSec) September 23, 2025

وجاء في منشور للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على منصة “إكس”، أنه “إذا قام شخص ما في الأمم المتحدة عمدا بإيقاف السلم الكهربائي عندما استخدمه الرئيس والسيدة الأولى، فيجب فصله فورا وفتح تحقيق”.

وأرفقت ليفيت منشورها، بمقتطف من مقالة لصحيفة “ذا تايمز” تفيد بإشارة موظفين في الأمم المتحدة من باب المزاح إلى احتمال إيقاف السلالم الكهربائية والمصاعد لدى وصول الرئيس الأميركي.

فيما أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح لوكالة فرانس برس “إن شخصا كان أمام الرئيس فعّل عن غير قصد آلية الأمان”، لافتا إلى أن السلّم أعيد تشغيله لاحقا.

جاءه الرد على الفور.. #ترامب: لم أجد من الأمم المتحدة إلا مصعدا معطلا وشاشة لا تعمل#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/1ELKkQ1dmK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 23, 2025

وقبل إلقائه كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، صعد ترامب خلف زوجته ميلانيا على سلم كهربائي سرعان ما توقّف.

وحافظ الرئيس والسيدة الأميركية الأولى على توازنهما ثم صعدا السلّم.

وسبّبت الحادثة انزعاجا كبيرا لترامب الذي يبدي حساسية كبرى حيال أي خلل خلال إطلالاته العلنية.

وفي كلمته، قال ترامب “شيئان قدّمتهما الأمم المتحدة لي هما سلّم كهربائي سيئ وشاشة تلقين سيئة”، مشيرا إلى حادثة تقنية وقعت قبيل خطابه.

ولاحقا اشتكى ترامب من هذه الأعطال في منشور على منصته “تروث سوشال”.