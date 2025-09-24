الأخبار|أمريكا

ترامب غاضب.. والبيت الأبيض يتوعد بعد حادثة السلم الكهربائي (شاهد)

U.S. President Donald Trump and first lady Melania Trump ride an escalator as they arrive to attend the 80th United Nations General Assembly, in New York City, New York, U.S., September 23, 2025. REUTERS/Kylie Cooper TPX IMAGES OF THE DAY
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب يستقلّان سلّمًا كهربائيًا لدى وصولهما لحضور الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 23 سبتمبر 2025 (رويترز)
Published On 24/9/2025

دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأميركي، كارولين ليفيت، الثلاثاء إلى “فصل فوري” لأي شخص قد يكون تسبّب بتوقف مفاجئ لسلّم كهربائي لدى وصول الرئيس دونالد ترامب إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجاء في منشور للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على منصة “إكس”، أنه “إذا قام شخص ما في الأمم المتحدة عمدا بإيقاف السلم الكهربائي عندما استخدمه الرئيس والسيدة الأولى، فيجب فصله فورا وفتح تحقيق”.

وأرفقت ليفيت منشورها، بمقتطف من مقالة لصحيفة “ذا تايمز” تفيد بإشارة موظفين في الأمم المتحدة من باب المزاح إلى احتمال إيقاف السلالم الكهربائية والمصاعد لدى وصول الرئيس الأميركي.

فيما أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح لوكالة فرانس برس “إن شخصا كان أمام الرئيس فعّل عن غير قصد آلية الأمان”، لافتا إلى أن السلّم أعيد تشغيله لاحقا.

وقبل إلقائه كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، صعد ترامب خلف زوجته ميلانيا على سلم كهربائي سرعان ما توقّف.

وحافظ الرئيس والسيدة الأميركية الأولى على توازنهما ثم صعدا السلّم.

وسبّبت الحادثة انزعاجا كبيرا لترامب الذي يبدي حساسية كبرى حيال أي خلل خلال إطلالاته العلنية.

وفي كلمته، قال ترامب “شيئان قدّمتهما الأمم المتحدة لي هما سلّم كهربائي سيئ وشاشة تلقين سيئة”، مشيرا إلى حادثة تقنية وقعت قبيل خطابه.

ولاحقا اشتكى ترامب من هذه الأعطال في منشور على منصته  “تروث سوشال”.

المصدر: الجزيرة مباشر + الفرنسية

