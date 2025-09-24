توقف العمليات بمستشفى الكويت في غزة لليوم السادس على التوالي بسبب نفاد المستلزمات الطبية (فيديو)

أفاد جمال عدوان مراسل الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء أن مستشفى الكويت الميداني، في منطقة المواصي بخان يونس جنوب قطاع غزة، قرر وقف العمليات الجراحية المجدولة لليوم السادس على التوالي بسبب نفاد المستلزمات الطبية وتهالك المعدات المخصصة لإجراء العمليات.

وأوضح عدوان أن هذا المستشفى كان يجري يوميا ما بين 40 إلى 60 عملية جراحية لمختلف الفئات العمرية في منطقة مواصي خان يونس، التي تكتظ بمئات الآلاف من النازحين الذين يواجهون ظروفا صحية ومعيشية بالغة الصعوبة.

وقال الدكتور أيمن أبو عبيد، أخصائي الجراحة بمستشفى الكويت، للجزيرة مباشر إنه “نظرا لشح الموارد والنقص الشديد في الإمكانيات اتخذنا قرارا للأسف الشديد بوقف العمليات المجدولة والاقتصار فقط على العمليات اللازمة لإنقاذ الحياة”.

وأضاف أبو عبيد أنه “مع نزوح عشرات الآلاف إلى المنطقة التي يوجد بها المستشفى، هناك احتياج للقيام بعدد كبير من العمليات الجراحية اللازمة للنازحين، لكن هذا غير ممكن بعد أن أصح دخول المواد الطبية من الخارج لقطاع غزة شبه مستحيل”.

“عبء كبير على مستشفى الكويت”

وأوضح عبيد أن “مستشفى الكويت الميداني يتحمل عبئا كبيرا لإجراء العمليات الجراحية الدورية للمصابين والمرضى، بما فيها العمليات الطارئة وشبه الطارئة التي لا يمكن للمرضى بها الانتظار، مثل عمليات الفتق والمرارة والإصابة بطلقات نارية”، مشيرا إلى أنه “لايوجد ما يكفي من مواد التخدير للقيام بهذه العمليات والصيدلية تكاد تكون متوقفة ولاتوجد بها أدوية”.

وأشار إلى أن “الأطباء يطلبون من المرضى تناول مضادات حيوية ضرورية بعد إجراء العمليات الجراحية لكن للأسف لا يمكنهم شراؤها”.

وتابع “المرضى في مستشفى الكويت الميداني بالمئات وجميعهم يعانون من مختلف أنواع المشاكل، ومع ذلك نضطر للمفاضلة بين من يعاني أكثر ومن يمكنه الانتظار”.

وشدد أبو عبيد على أهمية دور مستشفى الكويت الميداني في تقديم الخدمات الطبية لآلاف النازحين، خاصة وأنه “مستشفى خيري يقدم العلاج مجانا ويقدم الأدوية بشكل شبه مجاني”.

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتور/تشرين الأول 2023 أكثر من 65 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 165 ألف جريح وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع، ومجاعة وفق منظمات الامم المتحدة.