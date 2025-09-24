“جرف جسرا بأكمله”.. قتلى ومفقودون في انهيار سد بتايوان (شاهد)

لقي 14 شخصًا على الأقلّ مصرعهم واعتُبر 30 آخرون في عداد المفقودين يوم الثلاثاء إثر انهيار سدّ طبيعي على نهر في شرق تايوان التي ضربها الإعصار المدمّر راغاسا، بحسب ما أعلنت السلطات المحليّة في الجزيرة يوم الأربعاء..

Death toll in Hualien barrier lake overflow rises to 14 pic.twitter.com/4LiohBhaEG — Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) September 24, 2025

وأدّت الأمطار الغزيرة التي حملها الإعصار راغاسا معه إلى انزلاق أرضي تسبّب بانهيار سدّ طبيعي كان يحبس خلفه مياه بحيرة تشكّلت في الجزء العلوي من نهر ماتايان.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل اللحظات الأولى لانهيار السد، حيث جرف معه أحد الجسور، كما تسبب في إغراق قرية مجاورة، ومحاصرة مئات الأشخاص، بحسب السلطات.