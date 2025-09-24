الأخبار|تايوان

“جرف جسرا بأكمله”.. قتلى ومفقودون في انهيار سد بتايوان (شاهد)

A car is seen stuck in floodwaters in Hualien on September 23, 2025, after a barrier lake burst and flooded the Guangfu township.
مياه الفيضانات في هوالين بعد انهيار سد في شرق تايوان (الفرنسية)
Published On 24/9/2025

لقي 14 شخصًا على الأقلّ مصرعهم واعتُبر 30 آخرون في عداد المفقودين يوم الثلاثاء إثر انهيار سدّ طبيعي على نهر في شرق تايوان التي ضربها الإعصار المدمّر راغاسا، بحسب ما أعلنت السلطات المحليّة في الجزيرة يوم الأربعاء..

وأدّت الأمطار الغزيرة التي حملها الإعصار راغاسا معه إلى انزلاق أرضي تسبّب بانهيار سدّ طبيعي كان يحبس خلفه مياه بحيرة تشكّلت في الجزء العلوي من نهر ماتايان.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل اللحظات الأولى لانهيار السد، حيث جرف معه أحد الجسور، كما تسبب في إغراق قرية مجاورة، ومحاصرة مئات الأشخاص، بحسب السلطات.

المصدر: الجزيرة مباشر + الفرنسية

