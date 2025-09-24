حكم قضائي ضدّ هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية بعد فصل صحفية بسبب منشور عن غزة

أمرت محكمة أسترالية اليوم الأربعاء هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية (إيه. بي.سي -ABC) بدفع تعويضات إضافية لصحفية فُصلت بسبب منشور عن الحرب في غزة.

ورفعت الصحفية (أنطوانيت لطوف) دعوى قضائية في ديسمبر/كانون الأول عام 2023 بعد فصلها في اليوم الثالث من عقد مدته خمسة أيام مع المؤسسة الإعلامية.

ويعود السبب في ذلك لإعادة نشرها -على إنستغرام- فيديو لمنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية حول الحرب في غزة، مع تعليق للمنظمة، يدين التجويع كأداة حرب.

What a total clusterfuck that was. All because ABC management was crawling to the Israel lobby. https://t.co/0lPRy3rHpZ — Mike Carlton (@MikeCarlton01) September 24, 2025

“لم يكن يتعلق بالمال”

وأمر القاضي الفيدرالي (داريل رانجيا) هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية اليوم الأربعاء بدفع 98900 دولار للصحفية، بعد دفعة أولى بلغت 46100 دولار في يونيو/حزيران، ويُدفع المبلغ في غضون 28 يوما.

وقالت الصحيفة لطوف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء “بغض النظر عن العقوبة، لم يكن الأمر يتعلق يوما بالمال بالنسبة لي، بل يتعلق بالمسؤولية ونزاهة المعلومات التي نتلقاها من هيئتنا الإذاعية العامة”.

Justice Rangiah in his own words in Lattouf v ABC penalty decision. The broadcaster has been ordered to pay $150,000. I was previously awarded $70,000 for hurt and distress. ABC has spent in excess of $2 million on legal fees. The real cost to Aunty is immeasurable. pic.twitter.com/ICE0exOGbZ — Antoinette Lattouf (@antoinette_news) September 24, 2025

“علينا أن نكون أفضل”

وعلق المدير الإداري للهيئة هيو ماركس، وقال إن القناة “ستواصل دراسة نتائج المحكمة” وأضاف “نأخذ الأمر على محمل الجد.. علينا أن نكون أفضل”.

وفي أواخر أغسطس/آب، أعلنت الأمم المتحدة رسميا حالة المجاعة في غزة، وفي منتصف سبتمبر/أيلول، اتهمت لجنة تحقيق دولية، مُكلفة من الأمم المتحدة، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 بهدف تدمير الفلسطينيين.