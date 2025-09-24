الأخبار

حكم قضائي ضدّ هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية بعد فصل صحفية بسبب منشور عن غزة

الجوع يفتك بأهل غزة نتيجة الحصار الاسرائيلي
الجوع يفتك بأهل غزة نتيجة الحصار الاسرائيلي (رويترز)
Published On 24/9/2025
|
آخر تحديث: 02:40 PM (توقيت مكة)

حفظ

أمرت محكمة أسترالية اليوم الأربعاء هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية (إيه. بي.سي -ABC) بدفع تعويضات إضافية لصحفية فُصلت بسبب منشور عن الحرب في غزة.

ورفعت الصحفية (أنطوانيت لطوف) دعوى قضائية في ديسمبر/كانون الأول عام 2023 بعد فصلها في اليوم الثالث من عقد مدته خمسة أيام مع المؤسسة الإعلامية.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

ويعود السبب في ذلك لإعادة نشرها -على إنستغرام- فيديو لمنظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية حول الحرب في غزة، مع تعليق للمنظمة، يدين التجويع كأداة حرب.

“لم يكن يتعلق بالمال”

وأمر القاضي الفيدرالي (داريل رانجيا) هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية اليوم الأربعاء بدفع 98900 دولار للصحفية، بعد دفعة أولى بلغت 46100 دولار في يونيو/حزيران، ويُدفع المبلغ في غضون 28 يوما.

وقالت الصحيفة لطوف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء “بغض النظر عن العقوبة، لم يكن الأمر يتعلق يوما بالمال بالنسبة لي، بل يتعلق بالمسؤولية ونزاهة المعلومات التي نتلقاها من هيئتنا الإذاعية العامة”.

“علينا أن نكون أفضل”

وعلق المدير الإداري للهيئة هيو ماركس، وقال إن القناة “ستواصل دراسة نتائج المحكمة” وأضاف “نأخذ الأمر على محمل الجد.. علينا أن نكون أفضل”.

وفي أواخر أغسطس/آب، أعلنت الأمم المتحدة رسميا حالة المجاعة في غزة، وفي منتصف سبتمبر/أيلول، اتهمت لجنة تحقيق دولية، مُكلفة من الأمم المتحدة، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 بهدف تدمير الفلسطينيين.

المصدر: الفرنسية

إعلان