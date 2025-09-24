حماس تعلق على مصادقة حكومة إسبانيا على حظر توريد الأسلحة لإسرائيل

أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمصادقة الحكومة الإسبانية على حظر توريد الأسلحة بشكل كامل إلى إسرائيل، وطالبت كافة الدول بفرض “مقاطعة شاملة عليها وعزلها حتى تتوقف عن الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تقوم بها في قطاع غزة“.

وقالت حماس في بيان اليوم الاربعاء إن هذا الحظر “يعكس الالتزام الأخلاقي والسياسي لإسبانيا تجاه ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من فظائع وجرائم حرب، ويشكل خطوة مهمة للضغط على مجرم الحرب نتنياهو لوقف حرب الإبادة وجريمة التطهير العرقي”.

وطالبت حماس في بيانها “كافة الدول بفرض مقاطعة شاملة على الكيان الصهيوني المارق، وعزله قانونياً وسياسياً واقتصادياً، ومقاطعته في كافة المجالات، للحيلولة دون استمرار جريمة الإبادة والتطهير العرقي”.

وأكدت حماس أن هذه الإجراءات التي تطالب بها تمثل “دعماً لعدالة قضيتنا وحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس“.

“التزام سياسي للحكومة الأسبانية بالسلام”

وكان مجلس الوزراء الإسباني أقرّ أمس الثلاثاء المرسوم الملكي الذي يرسخ قانونيًا الحظر “الكامل” على الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل، وذلك بعد أسبوعين من إقرار بقية التدابير التي أعلنها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ردًا على الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الإسباني كارلوس كويربو، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء أن هذا المرسوم الملكي “يمثل دليلًا إضافيًا على الالتزام السياسي للحكومة وقيادة إسبانيا بتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة”.

وتمت الموافقة على بقية التدابير ضد إسرائيل في اجتماع مجلس الوزراء في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، لكن المرسوم تأجل نظرًا للصعوبات الفنية التي تطلبت إشراك عدة وزارات وتكييف النص مع التشريعات الأوروبية.

وتشمل التدابير الأخرى منع دخول الطائرات التي تحمل أسلحة إلى الأجواء والموانيء الإسبانية، إذا كانت متجهة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى تعزيز الدعم الذي تقدمه إسبانيا للسلطة الفلسطينية، ومنع دخول سياسيين إسرائيليين متطرفين إلى إسبانيا.

وكان سانشيز دعا في خطاب ألقاه في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك الاثنين، خلال مؤتمر حول “حل الدولتين”، إلى منح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية.