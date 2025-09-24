الأخبار|إسرائيل

“رعب في الخليل”.. مستوطنون مسلحون يهاجمون منزلا لعائلة فلسطينية (فيديو)

مدة الفيديو 02 دقيقة 22 ثانية 02:22
Published On 24/9/2025

حفظ

هاجم عدد من المستوطنين الإسرائيليين المسلحين، منزلا لعائلة بدوية فلسطينية، في محيط مسافر يطا، جنوب مدينة الخليل يوم الثلاثاء.

وأظهر مقطع فيديو عددا من المستوطنين، وهم يتجولون في منزل العائلة الفلسطينية منتهكين حرمة المكان بينما حمل أحدهم سلاحا رشاشا، بينما وقف مالك المنزل وزوجته وهما يصوران اعتداء المستوطنين ومحاولين منعهم من الدخول إلى بهو المنزل.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

واستمرارا لانتهاكات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت مساء الثلاثاء، الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ولاحقت المواطنين على مدخل بلدة إذنا.

وقال رئيس مركز الهلال الأحمر في بلدة إذنا معمر طميزي، إن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل البلدة الرئيسي، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومركباتهم، ما أدى إلى إصابة طفل بكسور في يده جراء إصابته بقنبلة غاز، وتم نقله إلى مستشفى دورا لتلقي العلاج، فيما أصيب آخرون بالاختناق.

كما حولت قوات الاحتلال التي تواصل اقتحامها لمنازل المواطنين في بلدة بيت عوا غرب الخليل، منزلا لثكنة عسكرية، ونكلت بالمواطنين، وأوقفت المواطنين وفتشت مركباتهم، كما اقتحمت بلدتي سعير، وبيت امر.

وتشهد مدينة الخليل، وبلداتها ومخيماتها عملية اقتحام وتفتيش واسعة، تخللها استيلاء على عدد من المنازل، وإغلاق المحال التجارية، وتفتيش منازل المواطنين ومركباتهم.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية

إعلان