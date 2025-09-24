“رعب في الخليل”.. مستوطنون مسلحون يهاجمون منزلا لعائلة فلسطينية (فيديو)

هاجم عدد من المستوطنين الإسرائيليين المسلحين، منزلا لعائلة بدوية فلسطينية، في محيط مسافر يطا، جنوب مدينة الخليل يوم الثلاثاء.

وأظهر مقطع فيديو عددا من المستوطنين، وهم يتجولون في منزل العائلة الفلسطينية منتهكين حرمة المكان بينما حمل أحدهم سلاحا رشاشا، بينما وقف مالك المنزل وزوجته وهما يصوران اعتداء المستوطنين ومحاولين منعهم من الدخول إلى بهو المنزل.

واستمرارا لانتهاكات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت مساء الثلاثاء، الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ولاحقت المواطنين على مدخل بلدة إذنا.

قوات الاحتلال تواصل اقتحام بلدة إذنا غرب مدينة الخليل منذ مساء أمس، وتتخذ من أحد المنازل ثكنة عسكرية. pic.twitter.com/w2F5S0idlA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 23, 2025

وقال رئيس مركز الهلال الأحمر في بلدة إذنا معمر طميزي، إن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل البلدة الرئيسي، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومركباتهم، ما أدى إلى إصابة طفل بكسور في يده جراء إصابته بقنبلة غاز، وتم نقله إلى مستشفى دورا لتلقي العلاج، فيما أصيب آخرون بالاختناق.

في واقعة متكررة بالضفة الغربية المحتلة.. مستوطنون يستولون على بيت فلسطيني حيث توجهوا إليه ببساطة حاملين أمتعتهم وسلاحهم ووثقوا كل ذلك ونشروا صوره..

شاهدوا ما قام به مستوطنون ببيت الفلسطيني عكا الجعبري في مدينة الخليل pic.twitter.com/jYVmu2MZ0Z — AJ+ عربي (@ajplusarabi) September 24, 2025

كما حولت قوات الاحتلال التي تواصل اقتحامها لمنازل المواطنين في بلدة بيت عوا غرب الخليل، منزلا لثكنة عسكرية، ونكلت بالمواطنين، وأوقفت المواطنين وفتشت مركباتهم، كما اقتحمت بلدتي سعير، وبيت امر.

وتشهد مدينة الخليل، وبلداتها ومخيماتها عملية اقتحام وتفتيش واسعة، تخللها استيلاء على عدد من المنازل، وإغلاق المحال التجارية، وتفتيش منازل المواطنين ومركباتهم.