شاهد: لحظة سقوط طائرة مسيّرة في إيلات وإصابة 23 شخصا

أظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل ووسائل إعلام إسرائيلية طائرة مسيّرة تحلق على ارتفاع منخفض فوق منتجعات مدينة إيلات الساحلية جنوبي إسرائيل قبل أن تتحطم وتتصاعد أعمدة الدخان، ما أدى إلى 23 إصابة على الأقل.

وكان الجيش الإسرائيلي اعترف في بيان بفشله في اعتراض المسيّرة رغم تفعيل صفارات الإنذار ومحاولات التصدي لها، قبل أن تسقط داخل المدينة.

وقال الجيش في بيان “سقطت طائرة مسيّرة تم إطلاقها من اليمن في منطقة إيلات، تم تنفيذ محاولات لاعتراضها، وتعمل فرق البحث والإنقاذ في المنطقة”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن سقوط المسيّرة أسفر عن “وقوع أضرار وعدة إصابات بجروح متفاوتة”.

وكانت مدينة إيلات، وهي منتجع معروف بالقرب من حدود إسرائيل مع مصر، تعج بالرواد الأربعاء بعدما وصلوا لقضاء عطلة رأس السنة العبرية.