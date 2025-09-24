طائرة وزيرة الدفاع الإسبانية تتعرض لخلل غامض قرب مدينة روسية

كشفت وزارة الدفاع الإسبانية أن طائرة عسكرية إسبانية على متنها وزيرة الدفاع (مارغاريتا روبليس) تعرضت لخلل في نظام تحديد المواقع في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك تم أثناء تحليق الطائرة بالقرب من جيب كالينينغراد الروسي في طريقها إلى ليتوانيا، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

✈️ En su visita oficial a #Lituania, la ministra ha departido con los efectivos del @EjercitoAire desplegados en el #DATVilkas. 🛡️ Los #Eurofighter españoles han efectuado nuevas salidas de policía aérea (T-Scramble) para garantizar la seguridad del espacio aéreo aliado. pic.twitter.com/dDwzJ4zCAu — Ministerio Defensa (@Defensagob) September 24, 2025

وبالإضافة إلى الوزيرة، كانت الطائرة تقل أقارب طيارين إسبان يشاركون في مهمة الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي على الجناح الشرقي.

وكانت المهمة قد أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أسقطت بولندا طائرات مسيرة انتهكت مجالها الجوي.

🔴 En la rueda de prensa de la ministra de Defensa y su homóloga en Lituania, Dovilė Šakalienė, Robles ha defendido el derecho de Europa a vivir en paz, con libertad de movimiento. "No son aceptables las agresiones de Rusia en Ucrania ni sus amenazas en ningún lugar del mundo". pic.twitter.com/xXyTHfxNGI — Ministerio Defensa (@Defensagob) September 24, 2025

وذكرت وزارة الدفاع الإسبانية أن المجموعة الإسبانية المعروفة باسم “مهمة فيلكاس” هي كلمة ليتوانية تعني الذئب، اعترضت الأسبوع الماضي ثماني طائرات روسية فوق بحر البلطيق.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع “كانت هناك محاولة لتعطيل إشارة نظام تحديد المواقع، لكن نظرا لأن طائرتنا لديها نظام مشفر، لم تتأثر”.

ووفقا لجدول أعمال الحكومة الإسبانية، تعقد الوزيرة مارغاريتا، اجتماعا ثنائيا مع نظيرتها الليتوانية دوفيلي شكاليني خلال زيارة لقاعدة شولاي الجوية اليوم.

🇪🇸 🤝 🇱🇹 Robles y su homóloga en Lituania, Dovilė Šakalienė, se reúnen durante la visita al Destacamento Aerotáctico 'Vilkas' en la Base Aérea de Siauliai. Durante el encuentro, @DSakaliene ha agradecido a nuestro país su compromiso en la misión de la policía aérea de @NATO. pic.twitter.com/cgWZMGxe3e — Ministerio Defensa (@Defensagob) September 24, 2025

وقال قائد عسكري على متن الطائرة الإسبانية للصحفيين المرافقين للوزيرة، إن مثل هذه الحوادث شائعة عند التحليق بالقرب من كالينينغراد بالنسبة للطائرات المدنية والعسكرية.

وأضاف القائد العسكري أن الطائرة الإسبانية يمكنها أيضا استخدام نظام الملاحة بالأقمار الصناعية العسكرية.