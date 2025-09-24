الأخبار|إسبانيا

طائرة وزيرة الدفاع الإسبانية تتعرض لخلل غامض قرب مدينة روسية

وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس (رويترز)
Published On 24/9/2025
|
آخر تحديث: 04:50 PM (توقيت مكة)

حفظ

كشفت وزارة الدفاع الإسبانية أن طائرة عسكرية إسبانية على متنها وزيرة الدفاع (مارغاريتا روبليس) تعرضت لخلل في نظام تحديد المواقع في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك تم أثناء تحليق الطائرة بالقرب من جيب كالينينغراد الروسي في طريقها إلى ليتوانيا، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وبالإضافة إلى الوزيرة، كانت الطائرة تقل أقارب طيارين إسبان يشاركون في مهمة الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي على الجناح الشرقي.

وكانت المهمة قد أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أسقطت بولندا طائرات مسيرة انتهكت مجالها الجوي.

وذكرت وزارة الدفاع الإسبانية أن المجموعة الإسبانية المعروفة باسم “مهمة فيلكاس” هي كلمة ليتوانية تعني الذئب، اعترضت الأسبوع الماضي ثماني طائرات روسية فوق بحر البلطيق.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع “كانت هناك محاولة لتعطيل إشارة نظام تحديد المواقع، لكن نظرا لأن طائرتنا لديها نظام مشفر، لم تتأثر”.

ووفقا لجدول أعمال الحكومة الإسبانية، تعقد الوزيرة مارغاريتا، اجتماعا ثنائيا مع نظيرتها الليتوانية دوفيلي شكاليني خلال زيارة لقاعدة شولاي الجوية اليوم.

وقال قائد عسكري على متن الطائرة الإسبانية للصحفيين المرافقين للوزيرة، إن مثل هذه الحوادث شائعة عند التحليق بالقرب من كالينينغراد بالنسبة للطائرات المدنية والعسكرية.

وأضاف القائد العسكري أن الطائرة الإسبانية يمكنها أيضا استخدام نظام الملاحة بالأقمار الصناعية العسكرية.

المصدر: رويترز

إعلان