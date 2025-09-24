ما سر غياب الرؤساء السوريين عن الأمم المتحدة منذ 1967؟

تعد مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في اجتماعات الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حدثًا مهمًا في التاريخ السياسي للبلاد، إذ يعتبر خطابه أول خطاب لرئيس سوري من على المنبر الأممي منذ 58 عامًا، بعدما قدم الرئيس نور الدين الأتاسي كلمته عام 1967 عقب هزيمة يونيو/حزيران.

وقد فتح هذا الحضور الباب أمام التساؤلات حول أسباب غياب الرؤساء السوريين عن الجمعية العامة طوال العقود الستة الماضية.

الانقلابات والاضطرابات السياسية

من أبرز الأسباب التي منعت الرؤساء السوريين من حضور اجتماعات الأمم المتحدة، هي الاضطرابات السياسية التي دخلتها سوريا منذ الاستقلال عن الانتداب الفرنسي عام 1946، وتخللتها ثمانية انقلابات ناجحة بين عامي 1949 و1970، والتي بدأت بانقلاب حسني الزعيم في مارس/آذار 1949، وانتهت بانقلاب حافظ الأسد في نوفمبر/تشرين الثاني 1970.

وشهدت تلك الفترة، تعاقب عدد كبير من الرؤساء على الحكم، حتى أن بعضهم لم يمكث في منصبه سوى أيام معدودة.

كما ألغت فترة الوحدة مع مصر (1958-1961) وجود رئيس سوري مستقل يمثّل البلاد في المحافل الدولية، وفق أرشيف تاريخ الانقلابات العسكرية في سوريا.

حزب البعث والصراع العربي الإسرائيلي

ومع وصول حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة عام 1963، ثم اندلاع حرب يونيو/حزيران عام 1967، تبنى نظام حافظ الأسد خطابًا يربط المشاركة الدولية بحل الصراع العربي الإسرائيلي.

ورغم أن الرئيس نور الدين الأتاسي ألقى خطاب سوريا في الأمم المتحدة عام 1967، فإن نظام الرئيس حافظ الأسد تعمد لاحقًا الغياب عن الجمعية العامة تحت شعار “لا مشاركة قبل استعادة الأراضي المحتلة”، وذلك بحسب دراسة صادرة عن مركز جسور للأبحاث.

العزلة الدولية وقوائم الإرهاب

ومن ضمن الأسباب أيضًا، كان إدراج الولايات المتحدة سوريا على قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ابتداء من عام 1979، وهو ما عزز عزلة النظام السوري دوليًا.

وأورث حافظ الأسد ابنه بشار هذه العزلة، إذ لم يشارك أي منهما في محافل دولية كبرى أو يسع لتحسين صورة سوريا، مكتفين بالاعتماد على دعم قوى كبرى وفرت لهما البقاء في الحكم.