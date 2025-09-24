قتيل وإصابات في هجوم على مكتب الهجرة في دالاس الأمريكية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون صباح اليوم الأربعاء إثر هجوم مسلح استهدف مكتب إدارة الهجرة والجمارك في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، حيث أقدم المهاجم على إطلاق النار ثم انتحر لاحقاً بإطلاق الرصاص على نفسه، حسب ما أفادت السلطات المحلية والاتحادية.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المهاجم أطلق النار من مبنى مجاور للمكتب.

ونُقل شخصان أصيبا بأعيرة نارية إلى المستشفى، فيما توفي شخص ثالث في موقع الحادث وفق ما أكدت المصادر الرسمية. وأظهرت تسجيلات مصورة انتشاراً مكثفاً لقوات إنفاذ القانون في المنطقة المحيطة بالمكتب.

وبحسب قناة (إيه.بي.سي) المحلية، فقد تم العثور على منفذ الهجوم جثة هامدة فوق سطح أحد المباني المجاورة.

ومن المنتظر أن تعقد الشرطة مؤتمراً صحفياً لاحقاً للكشف عن المزيد من تفاصيل الحادث.

ورجّح مسؤول في إدارة الهجرة في مقابلة مع “سي إن إن” أن قنّاصا نفّذ الهجوم.